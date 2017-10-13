Невилл: "Большие матчи будут определяющими для Лукаку"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что матчи против больших команд станут определяющими для карьеры нападающего Ромелу Лукаку на "Олд Траффорд".

Перебравшись в Манчестер минувшим летом, Лукаку сразу же принялся много забивать. Однако то же самое он делал и в "Эвертоне" с "Вест Бромвичем", регулярно огорчая середняков и аутсайдеров.



Субботний выезд к "Ливерпулю" станет первым серьезным испытанием в сезоне как для "Юнайтед", так и лично для Лукаку. Невилл считает, что бельгиец должен научиться проявлять себя и в больших матчах.



"Ромелу Лукаку великолепно освоился и делает все, что от него просят, когда речь заходит о конвертации этих домашних ничьих в победы, но матчи вроде предстоящего — вот настоящее испытание".



"Когда я вспоминаю его последние матчи на "Энфилде" за "Эвертон", то он играл неважно. Это должно стать следующим шагом для него. Выезд на "Энфилд" — большое испытание для него, там его поддержка будет ограничена, поэтому он должен быть беспощаднее, чтобы приносить "Юнайтед" победы в больших матчах".



"О нем будут судить по игре в больших матчах. Ты выступаешь за клуб, стремящийся к победам, а нападающего мирового уровня как раз и определяют трофеи и игра в больших матчах", — сообщил Невилл Sky Sports.