Невилл: "Большие матчи будут определяющими для Лукаку"

Ромелу Лукаку Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что матчи против больших команд станут определяющими для карьеры нападающего Ромелу Лукаку на "Олд Траффорд".

Перебравшись в Манчестер минувшим летом, Лукаку сразу же принялся много забивать. Однако то же самое он делал и в "Эвертоне" с "Вест Бромвичем", регулярно огорчая середняков и аутсайдеров.

Субботний выезд к "Ливерпулю" станет первым серьезным испытанием в сезоне как для "Юнайтед", так и лично для Лукаку. Невилл считает, что бельгиец должен научиться проявлять себя и в больших матчах.

"Ромелу Лукаку великолепно освоился и делает все, что от него просят, когда речь заходит о конвертации этих домашних ничьих в победы, но матчи вроде предстоящего — вот настоящее испытание".

"Когда я вспоминаю его последние матчи на "Энфилде" за "Эвертон", то он играл неважно. Это должно стать следующим шагом для него. Выезд на "Энфилд" — большое испытание для него, там его поддержка будет ограничена, поэтому он должен быть беспощаднее, чтобы приносить "Юнайтед" победы в больших матчах".

"О нем будут судить по игре в больших матчах. Ты выступаешь за клуб, стремящийся к победам, а нападающего мирового уровня как раз и определяют трофеи и игра в больших матчах", — сообщил Невилл Sky Sports.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 906

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. paul-shark 13.10.2017 10:55 # paul-shark
    ЛФК-середняк, потому Макака гол минимум ебнит.

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 13.10.2017 10:16 # pistolero-lfc
    му-му

    (ответить)

  3. akadam 13.10.2017 09:34 # akadam
    ТТХ защиты "Ливерпуля" и Лукаку последней версии позволяют допустить не один гол.

    (ответить)

  4. batsmashina 13.10.2017 09:18 # batsmashina
    Забивать то он будет защите и голкиперу Ливерпуля, а они те самые середняки и аутсайдеры, которых любит Макаку

    (ответить)

  5. gringo1990 13.10.2017 09:11 # gringo1990
    Как будто забить Ливерке огромная проблема.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: