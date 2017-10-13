Венгер: "Санчес — чилийский Бекхэм"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что с нападающим Алексисом Санчесом в Чили связаны столь же высокие ожидания, как в свое время с Дэвидом Бекхэмом в Англии.
Пережив глубокое разочарование в заключительный день летнего трансферного окна из-за сорвавшегося перехода в "Манчестер Сити", сейчас Санчес столкнулся с еще одной большой неудачей — сборная его страны не смогла выйти на Чемпионат Мира 2018 года в России.
Венгер понимает, какие ожидания в Чили связаны с Алексисом, и надеется, что его подопечный быстро оправится после этого психологического удара и вернется на свой высокий уровень.
"Я бы сказал, что в каждом поколении есть игрок, испытывающий давление от возлагаемых на него ожиданий нации".
"Во Франции таковым был Зидан. В Англии это был Бекхэм. У нас имелись и другие игроки в команде, но особенные ожидания связывали именно с Бекхэмом. Почему не с Джеррардом? Я не знаю. Это был Бекхэм".
"В Чили это Санчес. В Аргентине, конечно, Месси. Похоже, в национальной команде всегда есть игрок, который должен нести это бремя, поглощать давление и слегка оберегать остальную команду".
"Обычно это тот, кому в некоторой степени это нравится. Им нравится быть на передней линии. Что это означает? В том числе это означает, что такие игроки умеют справляться с неудачами".
"Вспомните 1998 год, когда Бекхэма удалили за удар Диего Симеоне. Ему устроили бойню здесь, его не ставили на два первых матча следующего отборочного цикла. В этой стране его воспринимали так, словно он кого-то убил. Такие игроки должны принимать и позитивную, и негативную сторону своей роли".
"Алексис в очень сложном состоянии духа. Сборная Чили едва выиграла два Кубка Америки, а теперь даже не попала на Чемпионат Мира".
"Санчесу будет 29 в конце года, поэтому к следующему Чемпионату Мира ему будет уже 33. Он рассчитывал поехать в России. Конечно, это большое разочарование для него. Однако я уверен, что выступающие на топ-уровне игроки должны уметь справляться и с такого рода разочарованиями", — цитирует Венгера Sky Sports.
13.10.2017 08:00
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Последние комментарии:
А вообще то что Чили не едет на ЧМ и Санчес который должен был в матчах как лидер команды тащить и не смог , это возможно из за Венгера который не разрешил Санчеса летом покинуть Арсенал и у игрока началось черная полоса , он упал духом и не смог помогать сборной так , как должен был помочь .
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Венгер не сравнивает по стилю игры Санчеса с Бекхемом , сначала читайте статью потом коментеруйте . А если сравнить то Санчес зверь настоящий техника обводок , дриблинг , удар , пас нормальный , низкий благодаря чему подвижный и цепкий как Азар и Агуеро , дух бойца конечно не сильный как у Видаля но все таки чувствуется жажда победы даже в маленьких микростыковках . Ну а Бекхем , только пас был хорошим но не идеальным и иногда штравные были шедевреальны но ИНОГДА , дриблинга не было , техники обводок не было , скорость не то , не был такой цепкий как Санчес , разве что любил базарить и кулаками махать , промазывал решающие пенальти , не много распиарен был Бекхем , если сравнить с игроками тогдашнего Реала то Гутти был лучше Бекхема а кто помнит Гутти ? разве что еденицы с фапла , а с нынешними игроками Кросс и Модрич просто Боги по сравнении с Бекхемом .
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Все ссут на джеррарда
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Совсем старый крышей поехал)
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Арсен французкий САФ тогда
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Бекхэм пизже был или сборная Англия уг было как то так
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