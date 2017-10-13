Венгер: "Санчес — чилийский Бекхэм"

Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что с нападающим Алексисом Санчесом в Чили связаны столь же высокие ожидания, как в свое время с Дэвидом Бекхэмом в Англии.

Пережив глубокое разочарование в заключительный день летнего трансферного окна из-за сорвавшегося перехода в "Манчестер Сити", сейчас Санчес столкнулся с еще одной большой неудачей — сборная его страны не смогла выйти на Чемпионат Мира 2018 года в России.

Венгер понимает, какие ожидания в Чили связаны с Алексисом, и надеется, что его подопечный быстро оправится после этого психологического удара и вернется на свой высокий уровень.

"Я бы сказал, что в каждом поколении есть игрок, испытывающий давление от возлагаемых на него ожиданий нации".

"Во Франции таковым был Зидан. В Англии это был Бекхэм. У нас имелись и другие игроки в команде, но особенные ожидания связывали именно с Бекхэмом. Почему не с Джеррардом? Я не знаю. Это был Бекхэм".

"В Чили это Санчес. В Аргентине, конечно, Месси. Похоже, в национальной команде всегда есть игрок, который должен нести это бремя, поглощать давление и слегка оберегать остальную команду".

"Обычно это тот, кому в некоторой степени это нравится. Им нравится быть на передней линии. Что это означает? В том числе это означает, что такие игроки умеют справляться с неудачами".

"Вспомните 1998 год, когда Бекхэма удалили за удар Диего Симеоне. Ему устроили бойню здесь, его не ставили на два первых матча следующего отборочного цикла. В этой стране его воспринимали так, словно он кого-то убил. Такие игроки должны принимать и позитивную, и негативную сторону своей роли".

"Алексис в очень сложном состоянии духа. Сборная Чили едва выиграла два Кубка Америки, а теперь даже не попала на Чемпионат Мира".

"Санчесу будет 29 в конце года, поэтому к следующему Чемпионату Мира ему будет уже 33. Он рассчитывал поехать в России. Конечно, это большое разочарование для него. Однако я уверен, что выступающие на топ-уровне игроки должны уметь справляться и с такого рода разочарованиями", — цитирует Венгера Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер, Санчес, сборная Чили

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. che-ger 13.10.2017 10:55 # che-ger
    А вообще то что Чили не едет на ЧМ и Санчес который должен был в матчах как лидер команды тащить и не смог , это возможно из за Венгера который не разрешил Санчеса летом покинуть Арсенал и у игрока началось черная полоса , он упал духом и не смог помогать сборной так , как должен был помочь .

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  2. che-ger 13.10.2017 10:49 # che-ger
    Венгер не сравнивает по стилю игры Санчеса с Бекхемом , сначала читайте статью потом коментеруйте . А если сравнить то Санчес зверь настоящий техника обводок , дриблинг , удар , пас нормальный , низкий благодаря чему подвижный и цепкий как Азар и Агуеро , дух бойца конечно не сильный как у Видаля но все таки чувствуется жажда победы даже в маленьких микростыковках . Ну а Бекхем , только пас был хорошим но не идеальным и иногда штравные были шедевреальны но ИНОГДА , дриблинга не было , техники обводок не было , скорость не то , не был такой цепкий как Санчес , разве что любил базарить и кулаками махать , промазывал решающие пенальти , не много распиарен был Бекхем , если сравнить с игроками тогдашнего Реала то Гутти был лучше Бекхема а кто помнит Гутти ? разве что еденицы с фапла , а с нынешними игроками Кросс и Модрич просто Боги по сравнении с Бекхемом .

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  3. fanat-united 13.10.2017 10:48 # fanat-united
    Все ссут на джеррарда

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  4. serhio15 13.10.2017 09:41 # serhio15
    Совсем старый крышей поехал)

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  5. mu-fc 13.10.2017 08:57 # mu-fc
    Арсен французкий САФ тогда

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  6. arsland 13.10.2017 08:09 # arsland
    Бекхэм пизже был или сборная Англия уг было как то так

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