Венгер: "Санчес — чилийский Бекхэм"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что с нападающим Алексисом Санчесом в Чили связаны столь же высокие ожидания, как в свое время с Дэвидом Бекхэмом в Англии.

Пережив глубокое разочарование в заключительный день летнего трансферного окна из-за сорвавшегося перехода в "Манчестер Сити", сейчас Санчес столкнулся с еще одной большой неудачей — сборная его страны не смогла выйти на Чемпионат Мира 2018 года в России.



Венгер понимает, какие ожидания в Чили связаны с Алексисом, и надеется, что его подопечный быстро оправится после этого психологического удара и вернется на свой высокий уровень.



"Я бы сказал, что в каждом поколении есть игрок, испытывающий давление от возлагаемых на него ожиданий нации".



"Во Франции таковым был Зидан. В Англии это был Бекхэм. У нас имелись и другие игроки в команде, но особенные ожидания связывали именно с Бекхэмом. Почему не с Джеррардом? Я не знаю. Это был Бекхэм".



"В Чили это Санчес. В Аргентине, конечно, Месси. Похоже, в национальной команде всегда есть игрок, который должен нести это бремя, поглощать давление и слегка оберегать остальную команду".



"Обычно это тот, кому в некоторой степени это нравится. Им нравится быть на передней линии. Что это означает? В том числе это означает, что такие игроки умеют справляться с неудачами".



"Вспомните 1998 год, когда Бекхэма удалили за удар Диего Симеоне. Ему устроили бойню здесь, его не ставили на два первых матча следующего отборочного цикла. В этой стране его воспринимали так, словно он кого-то убил. Такие игроки должны принимать и позитивную, и негативную сторону своей роли".



"Алексис в очень сложном состоянии духа. Сборная Чили едва выиграла два Кубка Америки, а теперь даже не попала на Чемпионат Мира".



"Санчесу будет 29 в конце года, поэтому к следующему Чемпионату Мира ему будет уже 33. Он рассчитывал поехать в России. Конечно, это большое разочарование для него. Однако я уверен, что выступающие на топ-уровне игроки должны уметь справляться и с такого рода разочарованиями", — цитирует Венгера Sky Sports.