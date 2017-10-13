Салах надеется обыграть "Юнайтед"

Мохамед Салах Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что его команда обязана добиться победы против "Манчестер Юнайтед" в матче Премьер-Лиги на "Энфилде".

После семи туров подопечные Юргена Клоппа находятся уже в семи очках от вершины Премьер-Лиги. Салах считает, что "Ливерпуль" должен начать сокращать это отставание, и матч против одного из лидеров видится прекрасной возможностью для этого.

"В субботу будет большой матч, каждый в мире его посмотрит. Это большой матч и для нас, потому что мы должны сражаться ради улучшения своих результатов. Надеюсь, мы сможем добиться победы".

"Мы всегда сражаемся в каждом матче, но этот матч имеет большое значение, потому что он может повлиять на наше положение. Мы можем улучшить свою позицию в таблице. Мы должны побороться ради победы в этом матче", — цитирует Салаха Liverpool Echo.



Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2017 07:00

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Последние комментарии:




  1. selfish 13.10.2017 07:49 # selfish
    Египет молится Аллаху вместе с Саллахом

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  2. tvinkovod 13.10.2017 07:36 # tvinkovod
    добъется победы с разгромным счётом 1-1

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  3. akadam 13.10.2017 07:26 # akadam
    "этот матч имеет большое значение, потому что он может повлиять на наше положение"

    Вообще-то каждый матч влияет на положение.

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  4. oleg918 13.10.2017 07:19 # oleg918
    Для Манчестера будет обычная игра 4 отгрузит Ливеру.

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  5. guardian95 13.10.2017 07:09 # guardian95
    надеюсь

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