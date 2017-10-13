Салах надеется обыграть "Юнайтед"
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что его команда обязана добиться победы против "Манчестер Юнайтед" в матче Премьер-Лиги на "Энфилде".
После семи туров подопечные Юргена Клоппа находятся уже в семи очках от вершины Премьер-Лиги. Салах считает, что "Ливерпуль" должен начать сокращать это отставание, и матч против одного из лидеров видится прекрасной возможностью для этого.
"В субботу будет большой матч, каждый в мире его посмотрит. Это большой матч и для нас, потому что мы должны сражаться ради улучшения своих результатов. Надеюсь, мы сможем добиться победы".
"Мы всегда сражаемся в каждом матче, но этот матч имеет большое значение, потому что он может повлиять на наше положение. Мы можем улучшить свою позицию в таблице. Мы должны побороться ради победы в этом матче", — цитирует Салаха Liverpool Echo.
13.10.2017 07:00
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добъется победы с разгромным счётом 1-1
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"этот матч имеет большое значение, потому что он может повлиять на наше положение"
Вообще-то каждый матч влияет на положение.
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Для Манчестера будет обычная игра 4 отгрузит Ливеру.
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надеюсь
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