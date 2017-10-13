Салах надеется обыграть "Юнайтед"

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что его команда обязана добиться победы против "Манчестер Юнайтед" в матче Премьер-Лиги на "Энфилде".

После семи туров подопечные Юргена Клоппа находятся уже в семи очках от вершины Премьер-Лиги. Салах считает, что "Ливерпуль" должен начать сокращать это отставание, и матч против одного из лидеров видится прекрасной возможностью для этого.



"В субботу будет большой матч, каждый в мире его посмотрит. Это большой матч и для нас, потому что мы должны сражаться ради улучшения своих результатов. Надеюсь, мы сможем добиться победы".



"Мы всегда сражаемся в каждом матче, но этот матч имеет большое значение, потому что он может повлиять на наше положение. Мы можем улучшить свою позицию в таблице. Мы должны побороться ради победы в этом матче", — цитирует Салаха Liverpool Echo.