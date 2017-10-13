Тома Лемар может покинуть "Монако" в конце сезона

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев обнадежил "Арсенал" и "Ливерпуль", допустив продажу атакующего полузащитника Тома Лемара в конце сезона — или даже в январе.

В интервью The Telegraph руководитель чемпионов Лиги 1 уже подтвердил, что минувшим летом его клуб отверг предложения "канониров" и "красных" насчет Лемара. При этом отказ последовал со стороны "Монако", а не игрока.



Развивая эту тему, Васильев допустил, что в обозримом будущем Тома все-таки будет продан, несмотря на всю свою важность для "Монако".



"Ливерпуль" действительно был заинтересован в нем. Но по-настоящему близок к заключению сделки был "Арсенал".



"Следующим летом мы совершенно точно подумаем о его продаже, хотя в футболе не бывает никаких гарантий. У нас есть некоторые игроки, которые должны были уйти этим летом, но в силу X, Y, Z не ушли. Думаю, было бы справедливо сказать, что уход Тома в следующем году вполне реален".



"Что касается января, то в футболе никогда не говорят никогда, но это не то, о чем мы думаем. Его продажа в январе особо не входит в наши планы".



"Так что подождем и посмотрим, как будут идти дела команды в различных соревнованиях, будет ли существовать к нему интерес, а также нужно учесть его амбиции касательно Чемпионата Мира. Январь не кажется правильным временем для больших перемен", — сообщил Васильев Sky Sports.