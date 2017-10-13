Тома Лемар может покинуть "Монако" в конце сезона

Тома Лемар Вице-президент "Монако" Вадим Васильев обнадежил "Арсенал" и "Ливерпуль", допустив продажу атакующего полузащитника Тома Лемара в конце сезона — или даже в январе.

В интервью The Telegraph руководитель чемпионов Лиги 1 уже подтвердил, что минувшим летом его клуб отверг предложения "канониров" и "красных" насчет Лемара. При этом отказ последовал со стороны "Монако", а не игрока.

Развивая эту тему, Васильев допустил, что в обозримом будущем Тома все-таки будет продан, несмотря на всю свою важность для "Монако".

"Ливерпуль" действительно был заинтересован в нем. Но по-настоящему близок к заключению сделки был "Арсенал".

"Следующим летом мы совершенно точно подумаем о его продаже, хотя в футболе не бывает никаких гарантий. У нас есть некоторые игроки, которые должны были уйти этим летом, но в силу X, Y, Z не ушли. Думаю, было бы справедливо сказать, что уход Тома в следующем году вполне реален".

"Что касается января, то в футболе никогда не говорят никогда, но это не то, о чем мы думаем. Его продажа в январе особо не входит в наши планы".

"Так что подождем и посмотрим, как будут идти дела команды в различных соревнованиях, будет ли существовать к нему интерес, а также нужно учесть его амбиции касательно Чемпионата Мира. Январь не кажется правильным временем для больших перемен", — сообщил Васильев Sky Sports.



Метки Арсенал, Лемар, Ливерпуль, Монако

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 805

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  1. selfish 13.10.2017 07:46 # selfish
    ЛЕМАР

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  2. fc-zenit 13.10.2017 06:40 # fc-zenit
    Гейклуб может даже не пытаться, в ЛФК перейдёт ясно же.

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  3. arsland 13.10.2017 06:25 # arsland
    Что за X Y Z ?

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  4. suarezov 13.10.2017 06:23 # suarezov
    Январь не кажется правильным временем для больших перемен...

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  5. karandash 13.10.2017 06:17 # karandash
    Лингард > Лемар

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  6. melwood-lfc 13.10.2017 06:12 # melwood-lfc
    Если Коутиньо уходит, то можем отвалить бабло за этого днаря
    Естественно он выберет нас, а не никчемный бестрофейник в виде Арсенала.

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  7. meshuggah 13.10.2017 06:03 # meshuggah
    ниже жуткие петоры

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