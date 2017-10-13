Почеттино проводит на базе "Тоттенхэма" минимум 12 часов в сутки

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что проводит на тренировочной базе клуба минимум 12 часов в сутки.

За время своего пребывания в Северном Лондоне Почеттино создал отличную команду и вырастил немало звезд, однако эти успехи даются тяжелой работой.



Из-за своей занятости в "Тоттенхэме" Маурисио даже не смог в живую понаблюдать за тем, как его сборная Аргентины оформила выход на Чемпионат Мира 2018 года.



"Если честно, я уснул. Моя жена злилась, потому что наши дети смотрели матч в соседней комнате, они кричали и будили нас. Тогда я включил на какое-то время радио. Я ничего не знал о первом голе (Эквадора), но услышал об ответном. На следующий день я посмотрел лучшие моменты".



"Я провожу минимум 12 часов в день на тренировочной базе. Обычно я приезжаю в семь утра и уезжаю в семь или восемь вечера, в зависимости от дня. Так что день получается долгим для меня", — цитирует Почеттино football.london.