Почеттино проводит на базе "Тоттенхэма" минимум 12 часов в сутки

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что проводит на тренировочной базе клуба минимум 12 часов в сутки.

За время своего пребывания в Северном Лондоне Почеттино создал отличную команду и вырастил немало звезд, однако эти успехи даются тяжелой работой.

Из-за своей занятости в "Тоттенхэме" Маурисио даже не смог в живую понаблюдать за тем, как его сборная Аргентины оформила выход на Чемпионат Мира 2018 года.

"Если честно, я уснул. Моя жена злилась, потому что наши дети смотрели матч в соседней комнате, они кричали и будили нас. Тогда я включил на какое-то время радио. Я ничего не знал о первом голе (Эквадора), но услышал об ответном. На следующий день я посмотрел лучшие моменты".

"Я провожу минимум 12 часов в день на тренировочной базе. Обычно я приезжаю в семь утра и уезжаю в семь или восемь вечера, в зависимости от дня. Так что день получается долгим для меня", — цитирует Почеттино football.london.



Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2017 00:05

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  1. gunner87 13.10.2017 00:15 # gunner87
    Пздц, хули он ноет, он за это охренные бабки получает, пусть в странах СНГ лучше поработает где-нибудь по 12 часов за копейки

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