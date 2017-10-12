Адриен Силва тренируется с "Лестером"

Полузащитник Адриен Силва приступил к тренировкам с "Лестером", несмотря на отказ ФИФА зарегистрировать его трансфер из "Спортинга" в английский клуб.

Напомним, 31 августа "лисы" загрузили подтверждающие трансфер Силвы документы с опозданием на 14 секунд. В результате ФИФА отказалась зарегистрировать этот переход стоимостью 22 миллиона фунтов.



Заручившись поддержкой FA, "Лестер" подал апелляцию в ФИФА и получил отказ. Теперь клуб с "Кинг Пауэр" подумывает обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.



Меж тем, в "Лестере" было принято решение допустить 28-летнего португальца, чей статус находится в подвешенном состоянии, до тренировок с первой командой.



"Я могу с радостью подтвердить, что он тренируется с нами. Конечно, я расстроен решением ФИФА. Остальные процессы не в руках клуба".



"Я регулярно общаюсь с ним во время тренировок, чтобы он полностью сосредоточился на требованиях, которые здесь предъявляют. Я по-прежнему в процессе знакомства с ним, я еще не знаю его на 100 процентов", — цитирует Шекспира Sky Sports.