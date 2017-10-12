Лемар хотел перейти в "Арсенал", но "Монако" его не отпустил

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, что полузащитник Тома Лемар был согласен перейти в "Арсенал" в заключительный день летнего трансферного окна.

Напомним, 31 августа "канониры" согласились отпустить нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити" при условии, что смогут оперативно подыскать замену чилийцу.



Таковой должен был стать Лемар, однако эта сделка не случилась, в результате чего Санчес остался в Северном Лондоне. Принято считать, что Тома сам отказал "Арсеналу", но на самом деле отказом ответил "Монако".



Такого рода предложения приходят поздно, очень поздно, когда ты уже не можешь заменить игрока, поэтому согласиться на них становится гораздо сложнее".



"Действительно ли предложение "Арсенала" составило 100 миллионов фунтов? Я не хочу называть точные цифры, но где-то около этого. Было поздно, для всего: чтобы найти замену, чтобы договориться. Но я очень рад, потому что в конце концов мы всегда хотели сохранить Тома".



"Он хотел отправиться в Премьер-Лигу, и мне пришлось несколько раз побеседовать с ним. Я говорил: "Останься, останься, останься". Но, конечно, когда предложения настолько превосходят наши ожидания, мы вынуждены вступить в переговоры. И все же мы очень рады тем, как все закончилось", — сообщил Васильев The Telegraph.



Также Васильев подтвердил, что перед закрытием окна приобрести Лемара пытался и "Ливерпуль", предложив 63 млн. фунтов за игрока сборной Франции.