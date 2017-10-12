В "Пэлас" исключают январскую распродажу звезд

Несмотря на близкую к безнадежной ситуацию, "Кристал Пэлас" не собирается устраивать распродажу звезд в зимнее трансферное окно.

Как известно, "орлы" провалили старт нового сезона Премьер-Лиги, проиграв все семь первых матчей без единого забитого гола. Смена тренера — увольнение Франка Де Бура и назначение на его место Роя Ходжсона — никак не встряхнуло команду.



Если не случится какого-либо чуда, то уже зимой "Пэлас" может лишиться реальных шансов на продление прописки в Премьер-Лиге. В связи с этим некоторые медиа предполагают, что в январе клуб с "Селхерст Парк" устроит распродажу своих звезд вроде Уилфрида Захи, Андроса Таунсенда и Кристиана Бентеке, интерес к которым приписывают "Тоттенхэму", "Лестеру" и "Эвертону", соответственно.



Однако The Independent утверждает, что боссы лондонского клуба совершенно не планируют продавать своих ведущих игроков — иначе у "Пэлас" точно не останется никаких шансов избежать вылета в Чемпионшип.



На "Селхерст Парк" по-прежнему верят, что богатый опыт Ходжсона поможет изменить ситуацию. Благо в данный момент, несмотря на катастрофические результаты, еще ничего не потеряно, а отставание от спасительного места не является критическим.