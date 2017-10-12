Фил Томпсон ожидает, что "Ливерпуль" выиграет у МЮ, не пропустив
Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон ожидает, что команда Юргена Клоппа не позволит забить "Манчестер Юнайтед" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Энфилде" и вдобавок добьется победы.
В этом сезоне "красные дьяволы" забивали в каждом своем матче с учетом всех соревнований, тогда как "Ливерпулю" последний раз удавалось сохранить свои ворота на замке еще 27 августа против "Арсенала".
Однако Томпсон ожидает преображения от "Ливерпуля" в субботу, ведь в период работы Клоппа мерсисайдская команда является абсолютно лучшей по очным встречам против конкурентов из топ-6.
"Я очень уверен в победе — "Ливерпуль" преображается в больших матчах. Это будет по-настоящему упорная битва, но вы могли заметить, что многие наши игроки добавляют в такого рода матчах".
"Более того, я скажу, что у "Ливерпуля" есть хорошие шансы не пропустить. Я отдаю предпочтение "Ливерпулю", ведь матч пройдет на "Энфилде", и я ожидаю, что матч закончится победой "Ливерпуля", — сообщил Томпсон Sky Sports.
12.10.2017 19:00
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Последние комментарии:
если все так и будет
я не буду писать на фупле до нового года
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"Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон"
очередная колбасная легенда, о которой никто никогда не слышал) кек
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му-му
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типичный колбасник - бредятина, раздавят ливерку
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Мата очередной шедевр положит
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Кто этот мощный старик? Что он несет?
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кто это такой ?
у ливера есть лигенда ?
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выиграть конечно можем, но ска не пропустив ЭТО НАВРЯДТЛИ)))
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