Фил Томпсон ожидает, что "Ливерпуль" выиграет у МЮ, не пропустив

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон ожидает, что команда Юргена Клоппа не позволит забить "Манчестер Юнайтед" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Энфилде" и вдобавок добьется победы.

В этом сезоне "красные дьяволы" забивали в каждом своем матче с учетом всех соревнований, тогда как "Ливерпулю" последний раз удавалось сохранить свои ворота на замке еще 27 августа против "Арсенала".



Однако Томпсон ожидает преображения от "Ливерпуля" в субботу, ведь в период работы Клоппа мерсисайдская команда является абсолютно лучшей по очным встречам против конкурентов из топ-6.



"Я очень уверен в победе — "Ливерпуль" преображается в больших матчах. Это будет по-настоящему упорная битва, но вы могли заметить, что многие наши игроки добавляют в такого рода матчах".



"Более того, я скажу, что у "Ливерпуля" есть хорошие шансы не пропустить. Я отдаю предпочтение "Ливерпулю", ведь матч пройдет на "Энфилде", и я ожидаю, что матч закончится победой "Ливерпуля", — сообщил Томпсон Sky Sports.