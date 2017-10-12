Фил Томпсон ожидает, что "Ливерпуль" выиграет у МЮ, не пропустив

Жоэль Матип и Симон Миньоле Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон ожидает, что команда Юргена Клоппа не позволит забить "Манчестер Юнайтед" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Энфилде" и вдобавок добьется победы.

В этом сезоне "красные дьяволы" забивали в каждом своем матче с учетом всех соревнований, тогда как "Ливерпулю" последний раз удавалось сохранить свои ворота на замке еще 27 августа против "Арсенала".

Однако Томпсон ожидает преображения от "Ливерпуля" в субботу, ведь в период работы Клоппа мерсисайдская команда является абсолютно лучшей по очным встречам против конкурентов из топ-6.

"Я очень уверен в победе — "Ливерпуль" преображается в больших матчах. Это будет по-настоящему упорная битва, но вы могли заметить, что многие наши игроки добавляют в такого рода матчах".

"Более того, я скажу, что у "Ливерпуля" есть хорошие шансы не пропустить. Я отдаю предпочтение "Ливерпулю", ведь матч пройдет на "Энфилде", и я ожидаю, что матч закончится победой "Ливерпуля", — сообщил Томпсон Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Томпсон

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 405

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  1. melwood-lfc 12.10.2017 19:23 # melwood-lfc
    если все так и будет
    я не буду писать на фупле до нового года

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  2. imfake 12.10.2017 19:13 # imfake
    "Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон"
    очередная колбасная легенда, о которой никто никогда не слышал) кек

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  3. pistolero-lfc 12.10.2017 19:07 # pistolero-lfc
    му-му

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  4. ragoz2007 12.10.2017 19:04 # ragoz2007
    типичный колбасник - бредятина, раздавят ливерку

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  5. januzaj00 12.10.2017 19:04 # januzaj00
    Мата очередной шедевр положит

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  6. ulterior 12.10.2017 19:02 # ulterior
    Кто этот мощный старик? Что он несет?

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  7. fc-man-un-1878 12.10.2017 19:01 # fc-man-un-1878
    кто это такой ?
    у ливера есть лигенда ?

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  8. scauzer11 12.10.2017 19:01 # scauzer11
    выиграть конечно можем, но ска не пропустив ЭТО НАВРЯДТЛИ)))

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