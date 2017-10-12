Линделеф не переживает по поводу сложного старта своей карьеры в "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф заявил, что непростой старт своей карьеры в новом клубе не является для него проблемой.

Перебравшись минувшим летом из "Бенфики", Линделефу не пришлось ждать своего дебюта — он вышел уже на матч за Суперкубок Европы против "Реала", после которого тренер Жозе Моуриньо заявил, что Виктор был к нему не готов.



С тех пор 23-летний швед лишь однажды попал в заявку "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги и вынужден довольствоваться практикой во второстепенных соревнованиях. Однако у Линделефа нет никаких жалоб по этому поводу.



"Когда я получаю шанс, то хочу делать все возможное, чтобы помочь команде. Именно это я делаю, когда играю в Лиге Чемпионов. Так что для меня в этой ситуации нет проблем".



"Я здесь для того, чтобы просто делать свою работу. Мне нравится жизнь в Англии. Мы хорошо играем, у меня хорошие партнеры по команде, хорошие тренеры, и в этой лиге очень высокая конкуренция. Это делает ее лучшей в мире".



"Мы очень хорошо начали сезон и хотим продолжать в том же духе, демонстрируя хорошую игру. У нас очень хороший состав. Мы движемся вперед матч за матчем. В субботу нас ждет большой матч, и мы находимся в его предвкушении", — цитирует Линделефа Manchester Evening News.