Моуриньо: "Мы стали лучше, чем в прошлом сезоне"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда стала более классной относительно прошлого сезона.

"Красные дьяволы" очень убедительно выглядят на старте этого сезона, но скептики тут же напоминают, что подопечные Моуриньо пока не сталкивалась с сильными соперниками — выезд к "Ливерпулю" в субботу станет первым по-настоящему серьезным испытанием для "Юнайтед".



Тем не менее, даже матчи против середняков и аутсайдеров убедили Жозе в том, что "Юнайтед" значительно добавил относительно прошлого сезон, в том числе благодаря новичкам.



"Думаю, мы стали лучше как команда. Как и некоторые люди, вы можете сказать, что мы пока не играли против команд из топ-5, но в прошлом сезоне нам не удавалось обыграть "Вест Хэм" дома, в прошлом сезоне мы не обыгрывали "Вест Хэм" дома или "Саутгемптон" на выезде".



"Думаю, было бы несправедливо говорить, что Лукаку и Матич не повлияли на нашу игру. Мы должны признать очевидное и похвалить их так, как они того заслуживают. Но в то же время в команде были созданы условия, чтобы Матич с Лукаку пришли таким образом".



"В глобальном отношении мы стали более классной командой, но означает ли это, что этот сезон получится столь же успешным, как и прошлый, когда мы выиграли два трофея? Я не знаю. Но мы стали лучше", — сообщил Моуриньо Sky Sports.