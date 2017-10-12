Вертонген считает, что "Золотую бутсу" разыграют Кейн и Лукаку

Кейн и Лукаку Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген уверен, что "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в этом сезоне разыграют его соотечественник Ромелу Лукаку и одноклубник Харри Кейн.

К середине октября Лукаку записал на свой счет уже семь голов за "Манчестер Юнайтед", а Кейн отстает от бельгийца всего на один мяч. Вертонген уверен: именно эти двое разыграют "Золотую бутсу" Премьер-Лиги.

"Я убедился, что их очень тяжело сломить. Думаю, они продолжат борьбу за "Золотую бутсу" до самого последнего матча сезона, как это уже было в прошлом году".

"Да, Ромелу сейчас в восхитительной форме, но и Харри — это нечто особенное. Непросто подобрать слова, чтобы описать их игру. Самое удивительное, что они разительно отличаются друг от друга".

"Честно говоря, я предпочел бы не играть против них. Они оба выступают за мои команды, но через две недели мне все-таки придется сыграть с Ромелу. Чтобы его остановить, мне понадобится помощь партнеров", - цитирует Вертонгена Sky Sports.




Метки Вертонген, Кейн, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 12.10.2017 16:00

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  1. recyjoed 12.10.2017 17:33 # recyjoed
    Думаю Жезус будет в тройке

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  2. bonapaart 12.10.2017 16:41 # bonapaart
    но ведь есть еще Фернандо-85 лямов-Марата

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  3. mr-terry 12.10.2017 16:03 # mr-terry
    4-5 сезонка заберет

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