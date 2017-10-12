Оливье Жиру ждут в Серии А

Следующим летом нападающего "Арсенала" Оливье Жиру попробуют приобрести "Ювентус" и "Интер".

Только на этой неделе Жиру подтвердил, что перед началом сезона был "очень близок" к переходу в "Эвертон", но доверился своему сердцу и остался как минимум на год в "Арсенале".



Несмотря на то, что Оливье проигрывает конкуренцию своему соотечественнику Александру Лакасетту, нападающий не выражает недовольства и настроен застолбить за собой место в старте.



Если Жиру провалит эту миссию, на него выйдут представители "Ювентуса" и "Интера". Как сообщает Calcio Mercato, чемпионы Серии А видят в Оливье замену для Марио Манджукича, а миланский клуб – конкурента для Мауро Икарди.