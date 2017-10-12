Оливье Жиру ждут в Серии А

Оливье Жиру Следующим летом нападающего "Арсенала" Оливье Жиру попробуют приобрести "Ювентус" и "Интер".

Только на этой неделе Жиру подтвердил, что перед началом сезона был "очень близок" к переходу в "Эвертон", но доверился своему сердцу и остался как минимум на год в "Арсенале".

Несмотря на то, что Оливье проигрывает конкуренцию своему соотечественнику Александру Лакасетту, нападающий не выражает недовольства и настроен застолбить за собой место в старте.

Если Жиру провалит эту миссию, на него выйдут представители "Ювентуса" и "Интера". Как сообщает Calcio Mercato, чемпионы Серии А видят в Оливье замену для Марио Манджукича, а миланский клуб – конкурента для Мауро Икарди.




Метки Арсенал, Жиру, Интер, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 12.10.2017 15:00

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