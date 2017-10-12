Агуэро не верит, что Месси окажется в "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что осуществить переход его друга Лионеля Месси будет крайне тяжело.

На прошлой неделе полузащитник "Сити" Фернандиньо рассказал, что клуб с "Этихад" мог бы позволить себе покупку Месси, но нацелен на продвижение игроков из собственной академии.



Агуэро не сомневается в финансовых возможностях своего клуба, но напирает на другой аргумент. Месси слишком важен для "Барселоны", считает Серхио.



"Проблема не в деньгах, просто такие игроки, как Месси или Криштиану Роналду, являются символами своих клубов – им будет тяжело сменить обстановку. Да, я хотел бы, чтобы Лео оказался в "Сити", но осуществить переход будет очень тяжело", - сообщил Агуэро TyC Sport.