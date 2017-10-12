Далглиш ожидает, что Моуриньо снова "запаркует автобус" на "Энфилде"

Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш ожидает, что в субботнем матче Премьер-Лиги на "Энфилде" рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо по традиции "запаркует автобус".

В отличие от команды Юргена Клоппа, на старте нового сезона "красные дьяволы" не испытывают никаких проблем с реализацией своих моментов. "Юнайтед" забил 22 гола в семи первых матчах Премьер-Лиги.



Однако в субботу, уверен Далглиш, Моуриньо предпочтет сыграть вторым номером, как он это делал год назад, а также в 2014 году с "Челси", поставив подножку стремившемуся к титулу "Ливерпулю".



"Три года назад Жозе привез сюда "Челси", чтобы достичь результата, и они сделали это очень хорошо, поэтому со своей стороны я не могу винить его в том, что "Ливерпуль" упустил титул. Он был очень профессионален, сыграв предельно убийственно, и вы не можете критиковать его за это".



"В прошлом году он вернулся на "Энфилд" с "Манчестер Юнайтед" с похожей философией, однако нет таких правил, которые бы запрещали тебе играть от обороны. Они едва не вырвали победу, когда в концовке Златан Ибрагимович имел свой момент".



"Когда он вернется на этот матч, уверен, он вновь будет осторожен, потому что это первый матч "Юнайтед" против представителя так называемой топ-6. При всем уважении к другим командам Премьер-Лиги, именно в такого рода матчах может решиться, кто поднимет трофей в мае".



"Моуриньо обладает сноровкой по достижению побед в такого рода матчах, и если он решит, что его шансы будут максимальны при "закрытой лавочке", то он имеет полное право так поступить — но в нашем случае Юрген Клопп поступит совершенно наоборот. Он не заинтересован в ничье, он хочет лишь победу".



"Это устраивает каждого в "Ливерпуле": игроков, фанатов, самого Юргена. Именно за этим его и приглашали на эту работу. Уверен, фанаты более чем счастливы тем, что он сделал, и они хотят, чтобы он сохранил эту атакующую направленность", — сообщил Далглиш Daily Mirror.