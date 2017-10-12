Венгер допускает продажу Озила и Санчеса в январе
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что допускает продажу полузащитника Месута Озила и нападающего Алексиса Санчеса в зимнее трансферное окно — как и подписание новых контрактов с ними.
Как известно, действующие соглашения обоих лидеров "канониров" истекают уже в конце этого сезона. По слухам, после сорвавшегося трансфера в "Манчестер Сити" 31 августа Санчес намерен осуществить этот переход в январе, тогда как Озила сватают в "Манчестер Юнайтед".
И хотя Венгер все еще сохраняет надежду продлить сотрудничество с обоими игроками, одновременно Арсен понимает, что в январе у него будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Месута и Алексиса.
"В нашей ситуации мы допускаем любое решение. Возможно, нам придется продать их в январе".
"Но мое понимание таково, что они хотят остаться. Тот факт, что мы не договорились с ними в прошлом году, не означает, что они непременно уйдут. Оба игрока выглядят счастливыми здесь, и я надеюсь, что ситуация еще может измениться. Однако в данный момент мы ни к чему не близки", — цитирует Венгера The Independent.
12.10.2017 12:10
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Источник: http://fapl.ru/posts/57832/
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