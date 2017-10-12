Венгер допускает продажу Озила и Санчеса в январе

Арсен Венгер, Месут Озил и Алексис Санчес Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что допускает продажу полузащитника Месута Озила и нападающего Алексиса Санчеса в зимнее трансферное окно — как и подписание новых контрактов с ними.

Как известно, действующие соглашения обоих лидеров "канониров" истекают уже в конце этого сезона. По слухам, после сорвавшегося трансфера в "Манчестер Сити" 31 августа Санчес намерен осуществить этот переход в январе, тогда как Озила сватают в "Манчестер Юнайтед".

И хотя Венгер все еще сохраняет надежду продлить сотрудничество с обоими игроками, одновременно Арсен понимает, что в январе у него будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Месута и Алексиса.

"В нашей ситуации мы допускаем любое решение. Возможно, нам придется продать их в январе".

"Но мое понимание таково, что они хотят остаться. Тот факт, что мы не договорились с ними в прошлом году, не означает, что они непременно уйдут. Оба игрока выглядят счастливыми здесь, и я надеюсь, что ситуация еще может измениться. Однако в данный момент мы ни к чему не близки", — цитирует Венгера The Independent.



Метки Арсенал, Венгер, контракты, Озил, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2017 12:10

Количество просмотров Просмотров: 1631

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 12.10.2017 13:28 # hammersmith
    В итоге было решено, что на банкноте в 200 рублей появятся символы Севастополя (памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический), а в 2000 рублей — знаменитые места Дальнего Востока (мост на остров Русский и космодром Восточный). На пресс-конференции 12 октября Набиуллина допустила, что на победу дальневосточного оформления могла повлиять песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток-2000»

    новые бабки в оборот запустили.
    а чо эти москали будут делать, когда крым обратно отсоединят и вернут обратно великой усраине

    (ответить)

  2. hammersmith 12.10.2017 13:21 # hammersmith
    Мизют Осел - 5 матчей 0 голов 0 гп 0 гг

    (ответить)

  3. paul-shark 12.10.2017 13:16 # paul-shark
    норм там очередной российский биомусор самоликвидировался.

    (ответить)

  4. thespur 12.10.2017 13:10 # thespur
    "Оба игрока выглядят счастливыми здесь"

    Ага, особенно Санчиз

    (ответить)

  5. masterofcactus 12.10.2017 13:08 # masterofcactus
    За что вы бросили меня? За что!
    Где мой очаг, где мой ночлег?
    Не признаете вы мое родство,
    А я ваш брат, я человек. (С) грит в Гамбурге.

    (ответить)

  6. melwood-lfc 12.10.2017 13:05 # melwood-lfc
    как вчера миджайло зафейлил с новостями то? почему он все подтирает на эту тему7

    (ответить)

  7. masterofcactus 12.10.2017 13:05 # masterofcactus
    Фергюсон согласился возглавить "Тоттенхэм" в 1984 году

    Источник: http://fapl.ru/posts/57832/

    Скамо6ляди выполняли приказы петуха. Я думаю, что им уютно там с кононирами в полутьме...

    (ответить)

  8. osprey 12.10.2017 12:59 # osprey
    Жекарик дырявый

    (ответить)

  9. karandash 12.10.2017 12:42 # karandash
    Топарик жуткий

    (ответить)

  10. spartan 12.10.2017 12:35 # spartan
    Мизют Осел - 5 матчей 0 голов 0 гп

    (ответить)

  11. selfish 12.10.2017 12:23 # selfish
    Промес и Дост вэлкоме

    (ответить)

  12. paul-shark 12.10.2017 12:21 # paul-shark
    «Но мое понимание таково, что они хотят остаться», - кееееееееек.

    (ответить)

  13. jack-willsher 12.10.2017 12:13 # jack-willsher
    Эмре Джан - самый безполезный игрок Ливерпуля. Кроме гола в ворота Уотфорда ничем не запомнился в прошлом сезоне. Опорник из него никакой

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: