"Арсенал" потерял Мустафи на полтора месяца

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что защитник Шкодран Мустафи вернется в строй только после следующего международного перерыва и таким образом пропустит полтора месяца.

25-летний Мустафи, напомним, получил травму задней поверхности бедра в воскресном матче за сборную Германии против Азербайджана в рамках отбора к Чемпионату Мира 2018 года.



Доктора "Арсенала" уже подтвердили диагноз, поставленный их немецкими коллегами, поэтому теперь Шкодран пропустит матчи Премьер-Лиги против "Уотфорда", "Эвертона", "Суонси" и "Манчестер Сити", а также обе встречи с "Црвеной Звездой" в Лиге Европы и поединок Кубка Лиги против "Норвича".



"Мы потеряли Мустафи примерно на четыре-шесть недель. Я не думаю, что он будет доступен до следующего международного перерыва", — цитирует Венгера BBC.