Джан связывает кризис "Ливерпуль" с атакой

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джана считает главной проблемой "красных" вовсе не провальную игру в обороне, а слабую результативность.

К середине октября мерсисайдцы подходят с одной их худших оборон в Премьер-Лиге: больше "Ливерпуля" в этом сезоне пропустили только "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".



Тем не менее, Джан уверен, что это не главная проблема "красных" прямо сейчас. Гораздо больше Эмре беспокоит атака, которая приносит команде чуть меньше двух голов за игру.



"Я видел статистику, согласно которой мы нанесли 120 ударов в семи последних матчах, но забили только семь раз. Этого явно недостаточно".



"Да, мы пропустили слишком много голов, но если бы мы реализовали все своим моменты, то никто бы не говорил про нашу оборону".



"Даже тренер говорит, что мы играем весьма неплохо. Я с ним соглашусь: мы доминировали практически во всех сыгранных матчах и были лучше соперника. Нам не хватает лишь удачи, чтобы вернуться на победный путь", - цитирует Джана Bild.