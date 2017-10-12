Мерсон: "Венгер выиграл бы Премьер-Лигу с тактической смекалкой Рэднаппа"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что Харри Рэднапп является более подкованным в плане тактики тренером, нежели Арсен Венгер из "Арсенала".

За многие годы у Рэднаппа сложилась репутация тренера-мотивитора, который пренебрегает тактическими занятиями. Об этом говорили некоторые из его бывших игроков, включая поработавшего с Харрри в "Тоттенхэме" Рафаэля Ван дер Ваарта.



Однако Мерсон, которого Рэднапп тренировал в "Портсмуте", а Венгер — в "Арсенале", придерживается другой точки зрения и ставит Харри выше Арсена, когда речь заходит о тактической грамотности.



"Некоторые люди считают его просто ловкачем, но это так неуважительно. В плане тактики он один из лучших, с кем мне довелось поработать. Обладай Арсен Венгер тактической смекалкой Харри Рэднаппа, "Арсенал" выиграл бы лигу".



"Победа в лиге с "Портсмутом" стала моим главным достижением в качестве игрока. На наше чемпионство давали коэффициент 33 к 1 в том году".



"Вы выиграли свой первый матч дома, и я подумал, что все будет хорошо, но затем мы отправились к "Кристал Пэлас" и к перерыву уступали 2:0, хотя могло быть и 10:0. Тогда я подумал: "Зачем я перешел сюда — это будет неприятно".



"И тогда Харри заменил в перерыве трех игроков, поставив трех в оборону и пять в полузащиту с двумя фланговыми атакующими игроками. Мы выиграли 2:3, и тогда я понял, что он отличный тренер", — сообщил Мерсон в эфире.