Мерсон: "Венгер выиграл бы Премьер-Лигу с тактической смекалкой Рэднаппа"

Харри Рэднапп и Арсен Венгер Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что Харри Рэднапп является более подкованным в плане тактики тренером, нежели Арсен Венгер из "Арсенала".

За многие годы у Рэднаппа сложилась репутация тренера-мотивитора, который пренебрегает тактическими занятиями. Об этом говорили некоторые из его бывших игроков, включая поработавшего с Харрри в "Тоттенхэме" Рафаэля Ван дер Ваарта.

Однако Мерсон, которого Рэднапп тренировал в "Портсмуте", а Венгер — в "Арсенале", придерживается другой точки зрения и ставит Харри выше Арсена, когда речь заходит о тактической грамотности.

"Некоторые люди считают его просто ловкачем, но это так неуважительно. В плане тактики он один из лучших, с кем мне довелось поработать. Обладай Арсен Венгер тактической смекалкой Харри Рэднаппа, "Арсенал" выиграл бы лигу".

"Победа в лиге с "Портсмутом" стала моим главным достижением в качестве игрока. На наше чемпионство давали коэффициент 33 к 1 в том году".

"Вы выиграли свой первый матч дома, и я подумал, что все будет хорошо, но затем мы отправились к "Кристал Пэлас" и к перерыву уступали 2:0, хотя могло быть и 10:0. Тогда я подумал: "Зачем я перешел сюда — это будет неприятно".

"И тогда Харри заменил в перерыве трех игроков, поставив трех в оборону и пять в полузащиту с двумя фланговыми атакующими игроками. Мы выиграли 2:3, и тогда я понял, что он отличный тренер", — сообщил Мерсон в эфире.



Метки Арсенал, Венгер, Мерсон, Рэднапп, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. mcfcetihad777 12.10.2017 10:54 # mcfcetihad777
    Люди, прекратите называть Мерсона экспертом. Он походу в футболе вообще не шарит. Каждый тур дает прогнозы на все десять матчей из них максимум только два угадывает. И то по праздникам

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  2. ray-black 12.10.2017 10:17 # ray-black
    Если бы Харри обладал глубокими познаниями в тактике, то его Тоттенхэм стал бы чемпионом. Рэднапп в саоей тренерской карьере был кем угодно но только не тактиком.

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  3. mr-terry 12.10.2017 10:13 # mr-terry
    понятно

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