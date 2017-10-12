Моуриньо получит от "Юнайтед" новый контракт на пять лет

"Манчестер Юнайтед" планирует связать будущее своего главного тренера Жозе Моуриньо новым пятилетним контрактом стоимостью 65 миллионов фунтов.

Уже сейчас Моуриньо наравне со своим коллегой из "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой является самым высокооплачиваемым футбольным тренером в мире — оба зарабатывают по 250 тыс. фунтов в неделю.



Как сообщает The Sun, по новому контракту зарплата Жозе останется примерно на прежнем уровне, однако для 54-летнего португальца будут предусмотрены внушительные бонусы за завоевание трофеев и высокую позицию в Премьер-Лиге.



В данный момент сторонам остается согласовать финальные детали, после чего Моуриньо заключит сделку до 2021 года и получит возможность, наконец, задержаться в одном месте на более длительный срок, нежели он это делал в каждом из своих предыдущих клубов.



Напомним, когда Жозе возглавил "красных дьяволов" летом 2016, то заключил трехлетний контракт — как раз дольше трех лет Моуриньо не задерживался ни в "Порту", ни в "Челси", ни в "Интере", ни в "Реале".



Руководство "Юнайтед" очень довольно сотрудничеством с Моуриньо и тем, как он преобразил клуб за полтора года своей работы здесь. Новая сделка станет своего рода демонстрацией того безграничного доверия, которое боссы "дьяволов" имеют к своему тренеру.