Мата отказался от переезда в Китай

Хуан Мата Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата отказался от соблазнительного варианта с переездом в Китай, а клуб с "Олд Траффорд" теперь продлит контракт с испанцем.

Как известно, действующий контракт Маты с "красными дьяволами" истекает уже в конце сезона. Клуб с "Олд Траффорд" намерен активировать опцию по автоматическому продлению сделки еще на один год.

К такому решению боссов "Юнайтед" обязывает лояльность, которую продемонстрировал Хуан. По информации Daily Mirror, совсем недавно 29-летний игрок отказался от соблазнительного варианта с переездом в Китай.

Прямо сейчас Мата зарабатывает 165 тысяч фунтов в неделю: если бы Хуан согласился на трансфер, то мог существенно увеличить свой оклад. Вместо этого Хуан отверг предложение китайского клуба через своих посредников.




Метки Манчестер Юнайтед, Мата

Автор foxmcfc   

Дата 12.10.2017 08:00

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  1. cleverley88 12.10.2017 08:53 # cleverley88
    Вот что значит преданность! А не бежать как Коутиньо при первой же возможности.

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  2. pistolero-lfc 12.10.2017 08:28 # pistolero-lfc
    му-му

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  3. meshuggah 12.10.2017 08:05 # meshuggah
    ну можно и здесь остаться на заработках

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