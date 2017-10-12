Мата отказался от переезда в Китай
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата отказался от соблазнительного варианта с переездом в Китай, а клуб с "Олд Траффорд" теперь продлит контракт с испанцем.
Как известно, действующий контракт Маты с "красными дьяволами" истекает уже в конце сезона. Клуб с "Олд Траффорд" намерен активировать опцию по автоматическому продлению сделки еще на один год.
К такому решению боссов "Юнайтед" обязывает лояльность, которую продемонстрировал Хуан. По информации Daily Mirror, совсем недавно 29-летний игрок отказался от соблазнительного варианта с переездом в Китай.
Прямо сейчас Мата зарабатывает 165 тысяч фунтов в неделю: если бы Хуан согласился на трансфер, то мог существенно увеличить свой оклад. Вместо этого Хуан отверг предложение китайского клуба через своих посредников.
12.10.2017 08:00
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Вот что значит преданность! А не бежать как Коутиньо при первой же возможности.
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му-му
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ну можно и здесь остаться на заработках
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