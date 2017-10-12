"Тоттенхэм" может установить новый рекорд посещаемости в Премьер-Лиге

Уэмбли В субботу против "Борнмута" "Тоттенхэм" может установить новый рекорд посещаемости матча Премьер-Лиги.

В данный момент игрой с рекордной аудиторией на трибунах за всю эру Премьер-Лиги является встреча "Манчестер Юнайтед" и "Блэкберна" на "Олд Траффорд" в марте 2007 (4:1). Тот матч собрал 76,098 зрителей.

Однако этот 10-летний рекорд может пасть в субботу, когда на "Уэмбли" сойдутся "шпоры" и "вишенки". Как стало известно Daily Mail, "Тоттенхэм" стремительно распродает остатки билетов на этот поединок.

В данный момент в продаже остается ограниченное количество билетов лишь на пять секций из 158, которые предусмотрены на 90-тысячном "Уэмбли".

Вместе с тем, "Тоттенхэм" вряд ли сможет перекрыть клубный рекорд — 85,512 зрителей, что пришли на матч Лиги Чемпионов против "Байера" в прошлом сезоне.



Метки Борнмут, Премьер-Лига, рекорды, стадионы, Тоттенхэм, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 545

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pautinho 12.10.2017 07:38 # pautinho
    Ссут не скам, ничего нового

    (ответить)

  2. morrow 12.10.2017 07:23 # morrow
    Короли Лондона, что тут ещё сказать.

    (ответить)

  3. shearer1 12.10.2017 07:04 # shearer1
    ОТкуда у них столько глоров?
    В Лондоне наплыв инностранцев?
    Я думал там большинство болеют за АРС и Щель си.

    (ответить)

  4. wengerrrro 12.10.2017 07:03 # wengerrrro
    Нещитово

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: