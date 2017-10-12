"Тоттенхэм" может установить новый рекорд посещаемости в Премьер-Лиге

В субботу против "Борнмута" "Тоттенхэм" может установить новый рекорд посещаемости матча Премьер-Лиги.

В данный момент игрой с рекордной аудиторией на трибунах за всю эру Премьер-Лиги является встреча "Манчестер Юнайтед" и "Блэкберна" на "Олд Траффорд" в марте 2007 (4:1). Тот матч собрал 76,098 зрителей.



Однако этот 10-летний рекорд может пасть в субботу, когда на "Уэмбли" сойдутся "шпоры" и "вишенки". Как стало известно Daily Mail, "Тоттенхэм" стремительно распродает остатки билетов на этот поединок.



В данный момент в продаже остается ограниченное количество билетов лишь на пять секций из 158, которые предусмотрены на 90-тысячном "Уэмбли".



Вместе с тем, "Тоттенхэм" вряд ли сможет перекрыть клубный рекорд — 85,512 зрителей, что пришли на матч Лиги Чемпионов против "Байера" в прошлом сезоне.