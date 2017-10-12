Коутиньо уверен, что "Ливерпуль" отпустит его в "Барселону" в январе
Полузащитник Филиппе Коутиньо убежден, что у него с "Ливерпулем" есть договоренность, которая позволит ему беспрепятственно уйти в "Барселону" в январе.
Накануне исполнительный директор "Барселоны" Оскар Грау прямо заявил, что его клуб готов вернуться за Коутиньо в январе после неудачных попыток приобрести Филиппе минувшим летом.
Напомним, минувшим летом "Барселона" сделала сразу несколько предложение о покупке Коутиньо, последнее размером в 118 миллионов фунтов. Испанский гранд был готов увеличить сумму до 138 млн. фунтов, однако "красные" наотрез отказались вести переговоры.
С тех пор 25-летний бразилец уже вернулся к выступлениям за свой клуб, однако Mundo Deportivo располагает информацией, что это случилось лишь после того, как Филиппе достиг определенного компромисса с "Ливерпулем" относительно своего будущего.
Коутиньо согласился снова сражаться за "Ливерпуль" на пределе своих возможностей и даже быть заигранным в Лиге Чемпионов, в обмен на что получил обещание от своего клуба о готовности рассмотреть предложение "Барселоны", если та вернется за Филиппе в январе.
Среди причин, почему "красные" отказались обсуждать продажу Филиппе в августе, было и недостаточное время, чтобы подыскать Коутиньо адекватную замену. Сейчас же главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может неспеша искать себе нового плеймейкера.
Таким образом, теперь Коутиньо постарается помочь "Ливерпулю" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов и и не выбыть досрочно из чемпионской гонки Премьер-Лиги. А в январе Филиппе ожидает уйти в "Барселону".
12.10.2017 06:00
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Последние комментарии:
Сегодня ночью лимонил с удовольствием
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Матч между Брайтоном и Эвертоном передвинули на 1.30pm воскресенья, чтобы матч можно было показать в Индии. Напоминаем, что матч не будут транслировать в Великобритании.
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Бывший игрок ПСЖ, «Милана», «Челси» и «Манчестер Сити», обладатель «Золотого мяча»-1995 Джордж Веа избран президентом Либерии. 51-летний экс-футболист во второй раз баллотировавшийся на пост главы государства, победил вице-президента Либерии Джозефа Бокая, информирует источник.
В 2005 году Веа во втором туре голосования проиграл на выборах президента страны Элен Джонсон-Селиф, набрав 40% голосов избирателей. Теперь бывший нападающий сборной Либерии сменит её на посту главы государства.
Пенс, который смог
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Пенс с колбасником пошли однажды в горы, и сковсер, ударившись о камень, крикнул:
— ААААААА.
И с удивлением слышит:
— ААААААА.
Колбасник спросил:
— Ты кто?
А ему в ответ:
— Ты кто?
Разозлившись от такого ответа, колбас снова кричит:
— Ты пидор!
А ему в ответ:
— Ты пидор!
Он спрашивает у пенса: «Что происходит?»
А пенс улыбнулся и говорит: «Слушай меня внимательно».
И кричит горе:
— Я тебя уважаю!
Ему в ответ:
— Я тебя уважаю!
— Ты лучший.
Ему отвечают:
— Ты лучший.
— Видишь, подшконарник? Я лучший, и меня уважают. А ты пидор.
И столкнул нах этого уе6ка с утеса.
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Mразь о}{уевшая.
Гоните палками этого предателя!
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Mundo Deportivo располагает информацией... круто, чё. Кто ещё чем располагает?
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Бля, ну сколько можно постить новости испанской параши? То коутиньо летом 100% перейдет, то зимой
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Болельщикам Ливерпуля не надо растраиваться , в Ливепуле так много проблемных зон что потеря Коута едва ли будет заметен . А Коут молодец посал на Неймара .
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Свободу Каталонии!
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кек опять колбасники будут переобуваться
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журналисты неугомонные, так и будут гонять воздух
если летом не продали, то зимой в разгар сезона, вступая в возможную фазу спада, ЛФК тем более не продаст
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Легенда лфц
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правильно делает, зачем карьеру губить в лузерпуле
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В январе 2021 года
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Ну и какой смысл тогда его было держать пол сезона?
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