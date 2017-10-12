Коутиньо уверен, что "Ливерпуль" отпустит его в "Барселону" в январе

Филиппе Коутиньо Полузащитник Филиппе Коутиньо убежден, что у него с "Ливерпулем" есть договоренность, которая позволит ему беспрепятственно уйти в "Барселону" в январе.

Накануне исполнительный директор "Барселоны" Оскар Грау прямо заявил, что его клуб готов вернуться за Коутиньо в январе после неудачных попыток приобрести Филиппе минувшим летом.

Напомним, минувшим летом "Барселона" сделала сразу несколько предложение о покупке Коутиньо, последнее размером в 118 миллионов фунтов. Испанский гранд был готов увеличить сумму до 138 млн. фунтов, однако "красные" наотрез отказались вести переговоры.

С тех пор 25-летний бразилец уже вернулся к выступлениям за свой клуб, однако Mundo Deportivo располагает информацией, что это случилось лишь после того, как Филиппе достиг определенного компромисса с "Ливерпулем" относительно своего будущего.

Коутиньо согласился снова сражаться за "Ливерпуль" на пределе своих возможностей и даже быть заигранным в Лиге Чемпионов, в обмен на что получил обещание от своего клуба о готовности рассмотреть предложение "Барселоны", если та вернется за Филиппе в январе.

Среди причин, почему "красные" отказались обсуждать продажу Филиппе в августе, было и недостаточное время, чтобы подыскать Коутиньо адекватную замену. Сейчас же главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может неспеша искать себе нового плеймейкера.

Таким образом, теперь Коутиньо постарается помочь "Ливерпулю" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов и и не выбыть досрочно из чемпионской гонки Премьер-Лиги. А в январе Филиппе ожидает уйти в "Барселону".



Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1220

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mufc1994 12.10.2017 07:36 # mufc1994
    Сегодня ночью лимонил с удовольствием

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 12.10.2017 07:35 # pistolero-lfc
    Матч между Брайтоном и Эвертоном передвинули на 1.30pm воскресенья, чтобы матч можно было показать в Индии. Напоминаем, что матч не будут транслировать в Великобритании.

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 12.10.2017 07:32 # pistolero-lfc
    Бывший игрок ПСЖ, «Милана», «Челси» и «Манчестер Сити», обладатель «Золотого мяча»-1995 Джордж Веа избран президентом Либерии. 51-летний экс-футболист во второй раз баллотировавшийся на пост главы государства, победил вице-президента Либерии Джозефа Бокая, информирует источник.
    В 2005 году Веа во втором туре голосования проиграл на выборах президента страны Элен Джонсон-Селиф, набрав 40% голосов избирателей. Теперь бывший нападающий сборной Либерии сменит её на посту главы государства.

    Пенс, который смог

    (ответить)

  4. j-silver 12.10.2017 07:22 # j-silver
    Пенс с колбасником пошли однажды в горы, и сковсер, ударившись о камень, крикнул:
    — ААААААА.
    И с удивлением слышит:
    — ААААААА.
    Колбасник спросил:
    — Ты кто?
    А ему в ответ:
    — Ты кто?
    Разозлившись от такого ответа, колбас снова кричит:
    — Ты пидор!
    А ему в ответ:
    — Ты пидор!
    Он спрашивает у пенса: «Что происходит?»
    А пенс улыбнулся и говорит: «Слушай меня внимательно».
    И кричит горе:
    — Я тебя уважаю!
    Ему в ответ:
    — Я тебя уважаю!
    — Ты лучший.
    Ему отвечают:
    — Ты лучший.
    — Видишь, подшконарник? Я лучший, и меня уважают. А ты пидор.
    И столкнул нах этого уе6ка с утеса.

    (ответить)

  5. abse 12.10.2017 07:11 # abse
    Mразь о}{уевшая.
    Гоните палками этого предателя!

    (ответить)

  6. sausage 12.10.2017 07:05 # sausage
    Mundo Deportivo располагает информацией... круто, чё. Кто ещё чем располагает?

    (ответить)

  7. liverfun 12.10.2017 06:56 # liverfun
    Бля, ну сколько можно постить новости испанской параши? То коутиньо летом 100% перейдет, то зимой

    (ответить)

  8. che-ger 12.10.2017 06:51 # che-ger
    Болельщикам Ливерпуля не надо растраиваться , в Ливепуле так много проблемных зон что потеря Коута едва ли будет заметен . А Коут молодец посал на Неймара .

    (ответить)

  9. karandash 12.10.2017 06:45 # karandash
    Свободу Каталонии!

    (ответить)

  10. meshuggah 12.10.2017 06:38 # meshuggah
    кек опять колбасники будут переобуваться

    (ответить)

  11. algambra 12.10.2017 06:20 # algambra
    журналисты неугомонные, так и будут гонять воздух

    если летом не продали, то зимой в разгар сезона, вступая в возможную фазу спада, ЛФК тем более не продаст

    (ответить)

  12. chebrec 12.10.2017 06:12 # chebrec
    Легенда лфц

    (ответить)

  13. mu-fc 12.10.2017 06:10 # mu-fc
    правильно делает, зачем карьеру губить в лузерпуле

    (ответить)

  14. pistolero-lfc 12.10.2017 06:09 # pistolero-lfc
    В январе 2021 года

    (ответить)

  15. reservoir-dog 12.10.2017 06:00 # reservoir-dog
    Ну и какой смысл тогда его было держать пол сезона?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: