Коутиньо уверен, что "Ливерпуль" отпустит его в "Барселону" в январе

Полузащитник Филиппе Коутиньо убежден, что у него с "Ливерпулем" есть договоренность, которая позволит ему беспрепятственно уйти в "Барселону" в январе.

Накануне исполнительный директор "Барселоны" Оскар Грау прямо заявил, что его клуб готов вернуться за Коутиньо в январе после неудачных попыток приобрести Филиппе минувшим летом.



Напомним, минувшим летом "Барселона" сделала сразу несколько предложение о покупке Коутиньо, последнее размером в 118 миллионов фунтов. Испанский гранд был готов увеличить сумму до 138 млн. фунтов, однако "красные" наотрез отказались вести переговоры.



С тех пор 25-летний бразилец уже вернулся к выступлениям за свой клуб, однако Mundo Deportivo располагает информацией, что это случилось лишь после того, как Филиппе достиг определенного компромисса с "Ливерпулем" относительно своего будущего.



Коутиньо согласился снова сражаться за "Ливерпуль" на пределе своих возможностей и даже быть заигранным в Лиге Чемпионов, в обмен на что получил обещание от своего клуба о готовности рассмотреть предложение "Барселоны", если та вернется за Филиппе в январе.



Среди причин, почему "красные" отказались обсуждать продажу Филиппе в августе, было и недостаточное время, чтобы подыскать Коутиньо адекватную замену. Сейчас же главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может неспеша искать себе нового плеймейкера.



Таким образом, теперь Коутиньо постарается помочь "Ливерпулю" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов и и не выбыть досрочно из чемпионской гонки Премьер-Лиги. А в январе Филиппе ожидает уйти в "Барселону".