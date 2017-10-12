Дани Алвес хочет, чтобы Санчес перешел в ПСЖ
Защитник ПСЖ Дани Алвес посоветовал нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу избрать Париж направлением для продолжения своей карьеры.
Судя по всему, "канониры" уже не тешат себя надежной удержать Санчеса, который был близок к уходу из клуба еще минувшим летом. Если не в январе, то в конце сезона Алексис точно покинет "Эмирейтс".
Главным претендентом на 28-летнего игрока сборной Чили остается "Манчестер Сити", однако Алвес был бы рад заполучить Санчеса себе в одноклубники.
"Вероятность его перехода в ПСЖ существует, но он является желанной целью для нескольких команд. Было бы хорошо, перейди он к нам. Я всегда его высоко ценил и хочу, чтобы он был счастлив, куда бы ни отправился, но если это будет с нами, так даже лучше", — цитирует Алвеса ESPN.
12.10.2017 00:05
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