Агуэро может сыграть уже в субботу
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может принять участие в матче Премьер-Лиги против "Стоука".
Когда в конце прошлого месяца Агуэро угодил в автомобильную аварию в Амстердаме и сломал ребро, появились опасения, что эта травма может вывести Серхио из строя на срок до полутора месяцев.
Однако благодаря международной паузе Агуэро пропустил только один матч своего клуба — победный против "Челси" — чем все может и ограничиться.
Уже спустя 11 дней после инцидента Серхио приступил к тренировкам, а теперь, как утверждает The Telegraph, имеет все шансы попасть в заявку "горожан" на домашний матч против "Стоука" в субботу.
И хотя в данный момент 29-летний аргентинец все еще ограничивает себя на тренировках, никакого дискомфорта у него нет. Окончательное решение об участии Агуэро в предстоящем матче будет принято в пятницу.
Если главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола все-таки не станет рисковать своим бомбардиром в субботу, то почти наверняка задействует Серхио против "Наполи" в Лиге Чемпионов три дня спустя.
11.10.2017 22:00
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пи3дец, как на собаке все заживает, когда ты уже откинешься, мразь, ацтек е6аный, дикарь из племени инков су.ка, бесит его е6ало!
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какой один матч. а матч с челси?
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