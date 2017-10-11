Агуэро может сыграть уже в субботу

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может принять участие в матче Премьер-Лиги против "Стоука".

Когда в конце прошлого месяца Агуэро угодил в автомобильную аварию в Амстердаме и сломал ребро, появились опасения, что эта травма может вывести Серхио из строя на срок до полутора месяцев.



Однако благодаря международной паузе Агуэро пропустил только один матч своего клуба — победный против "Челси" — чем все может и ограничиться.



Уже спустя 11 дней после инцидента Серхио приступил к тренировкам, а теперь, как утверждает The Telegraph, имеет все шансы попасть в заявку "горожан" на домашний матч против "Стоука" в субботу.



И хотя в данный момент 29-летний аргентинец все еще ограничивает себя на тренировках, никакого дискомфорта у него нет. Окончательное решение об участии Агуэро в предстоящем матче будет принято в пятницу.



Если главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола все-таки не станет рисковать своим бомбардиром в субботу, то почти наверняка задействует Серхио против "Наполи" в Лиге Чемпионов три дня спустя.