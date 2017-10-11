Пол Скоулз прошел собеседование в "Олдхэме"

Пол Скоулз Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоуз прошел собеседование на вакантную должность главного тренера "Олдхэма" из Лиги Один.

"Олдхэм" находится без главного тренера с конца сентября, когда Джон Шеридан оставил "латикс" на последнем месте в Лиге Один. С тех пор под руководством временщика Ричи Уэлленса команда одержала три победы подряд.

Как стало известно BBC, новым постоянным рулевым "Олдхэма" может стать 42-летний Скоулз, который является давним поклонником клуба. В среду Пол уже прошел собеседование.

Однако конкуренцию Полу, не имеющему никакого тренерского опыта, могут составить некоторые другие кандидаты, включая экс-полузащитника "Реала", "Интера", "Милана" и сборной Голландии Кларенса Зеедорфа.



Метки Олдхэм, Скоулз, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2017 21:00

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  1. scholes18 11.10.2017 21:37 # scholes18
    удачи!

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  2. mr-terry 11.10.2017 21:36 # mr-terry
    тень тени лэмпса

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  3. melwood-lfc 11.10.2017 21:32 # melwood-lfc
    тень Джеррарда

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  4. oleg918 11.10.2017 21:10 # oleg918
    Удачи Пол!

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  5. mancunia-planet 11.10.2017 21:07 # mancunia-planet
    удачи

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