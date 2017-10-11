Пол Скоулз прошел собеседование в "Олдхэме"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоуз прошел собеседование на вакантную должность главного тренера "Олдхэма" из Лиги Один.
"Олдхэм" находится без главного тренера с конца сентября, когда Джон Шеридан оставил "латикс" на последнем месте в Лиге Один. С тех пор под руководством временщика Ричи Уэлленса команда одержала три победы подряд.
Как стало известно BBC, новым постоянным рулевым "Олдхэма" может стать 42-летний Скоулз, который является давним поклонником клуба. В среду Пол уже прошел собеседование.
Однако конкуренцию Полу, не имеющему никакого тренерского опыта, могут составить некоторые другие кандидаты, включая экс-полузащитника "Реала", "Интера", "Милана" и сборной Голландии Кларенса Зеедорфа.
11.10.2017 21:00
Просмотров: 698
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
удачи!
(ответить)
тень тени лэмпса
(ответить)
тень Джеррарда
(ответить)
Удачи Пол!
(ответить)
удачи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий