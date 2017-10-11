Пол Скоулз прошел собеседование в "Олдхэме"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоуз прошел собеседование на вакантную должность главного тренера "Олдхэма" из Лиги Один.

"Олдхэм" находится без главного тренера с конца сентября, когда Джон Шеридан оставил "латикс" на последнем месте в Лиге Один. С тех пор под руководством временщика Ричи Уэлленса команда одержала три победы подряд.



Как стало известно BBC, новым постоянным рулевым "Олдхэма" может стать 42-летний Скоулз, который является давним поклонником клуба. В среду Пол уже прошел собеседование.



Однако конкуренцию Полу, не имеющему никакого тренерского опыта, могут составить некоторые другие кандидаты, включая экс-полузащитника "Реала", "Интера", "Милана" и сборной Голландии Кларенса Зеедорфа.