Роуз и Ламела вернулись к тренировкам с "Тоттенхэмом"

Данни Роуз Защитник Данни Роуз и вингер Эрик Ламела покинули лазарет "Тоттенхэма", вернувшись на тренировочное поле.

Напомним, из-за травмы колена Роуз отсутствует с января, тогда как проблемы Ламелы со здоровьем начались еще в октябре прошлого года. Однако сейчас оба игра уже здоровы.

Как сообщает Sky Sports, на текущей неделе Данни и Эрик приступили к тренировкам с первой команды. Естественно, после столь длительного отсутствия им потребуется определенное время, чтобы набрать форму, поэтому об их участии в ближайших матчах "шпор" речи не идет.

В преддверии субботнего матча Премьер-Лиги против "Борнмута" на "Уэмбли" главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино также не может рассчитывать на полузащитников Виктора Ваньяму и Муссу Сиссоко.



Метки Ламела, Роуз, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 258

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ensiferum 11.10.2017 20:26 # ensiferum
    Что за жир на фото.

    (ответить)

  2. gio 11.10.2017 20:15 # gio
    плеать еле узнал Роуза на фотке

    (ответить)

  3. mr-terry 11.10.2017 20:12 # mr-terry
    в скум их

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: