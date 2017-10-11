Роуз и Ламела вернулись к тренировкам с "Тоттенхэмом"

Защитник Данни Роуз и вингер Эрик Ламела покинули лазарет "Тоттенхэма", вернувшись на тренировочное поле.

Напомним, из-за травмы колена Роуз отсутствует с января, тогда как проблемы Ламелы со здоровьем начались еще в октябре прошлого года. Однако сейчас оба игра уже здоровы.



Как сообщает Sky Sports, на текущей неделе Данни и Эрик приступили к тренировкам с первой команды. Естественно, после столь длительного отсутствия им потребуется определенное время, чтобы набрать форму, поэтому об их участии в ближайших матчах "шпор" речи не идет.



В преддверии субботнего матча Премьер-Лиги против "Борнмута" на "Уэмбли" главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино также не может рассчитывать на полузащитников Виктора Ваньяму и Муссу Сиссоко.