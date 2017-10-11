Чемберс продлил контракт с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс продлил свой контракт с клубом до июня 2021 года.

Напомним, Чемберс выступает за "канониров" после своего перехода из "Саутгемптона" в 2014 году. Калум очень ярко провел свой первый сезон в Северном Лондоне и даже смог дебютировать за сборную Англии.



Однако затем в игре Калума последовал затяжной спад, а на прошлый сезон защитник был отправлен в аренду в "Мидлсбро", которому он не смог помочь остаться в Премьер-Лиге.



И хотя в этой кампании 22-летний Чемберс отметился только одним появлением в старте — против "Донкастера" в Кубке Лиги — клуб решил продлить на два года контракт Калума.