Чемберс продлил контракт с "Арсеналом"

Калум Чемберс Защитник "Арсенала" Калум Чемберс продлил свой контракт с клубом до июня 2021 года.

Напомним, Чемберс выступает за "канониров" после своего перехода из "Саутгемптона" в 2014 году. Калум очень ярко провел свой первый сезон в Северном Лондоне и даже смог дебютировать за сборную Англии.

Однако затем в игре Калума последовал затяжной спад, а на прошлый сезон защитник был отправлен в аренду в "Мидлсбро", которому он не смог помочь остаться в Премьер-Лиге.

И хотя в этой кампании 22-летний Чемберс отметился только одним появлением в старте — против "Донкастера" в Кубке Лиги — клуб решил продлить на два года контракт Калума.



Метки Арсенал, контракты, Чемберс

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2017 19:50

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