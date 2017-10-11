Агент: "Озил хочет остаться в Премьер-Лиге еще минимум на два-три года"

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила рассказал, что его клиент предпочитает остаться в Премьер-Лиге и все еще может заключить новый контракт с "канонирами".

В последние недели ходят упорные слухи о том, что Озил планирует дождаться истечения своего контракта с "Арсеналом" и следующим летом отправиться свободным агентом в в "Манчестер Юнайтед", где работает его бывший тренер по "Реалу" Жозе Моуриньо. Также Месута сватают в "Бешикташ".



Как утверждает агент 28-летнего игрока сборной Германии Эркют Согут, Озил все еще общается с "канонирами" о продлении сотрудничества и при любом раскладе постарается остаться в Премьер-Лиге.



"Месут рад слышать, что "Бешикташ" заинтересован в нем, однако никаких предложений нам не поступало. Даже если это случится, он хочет остаться выступать в Премьер-Лиге еще минимум на два-три года".



"Мы продолжаем контактировать с "Арсеналом", и переговоры проходят позитивно", — сообщил Согут Fanatik.