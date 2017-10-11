Агент: "Озил хочет остаться в Премьер-Лиге еще минимум на два-три года"
Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила рассказал, что его клиент предпочитает остаться в Премьер-Лиге и все еще может заключить новый контракт с "канонирами".
В последние недели ходят упорные слухи о том, что Озил планирует дождаться истечения своего контракта с "Арсеналом" и следующим летом отправиться свободным агентом в в "Манчестер Юнайтед", где работает его бывший тренер по "Реалу" Жозе Моуриньо. Также Месута сватают в "Бешикташ".
Как утверждает агент 28-летнего игрока сборной Германии Эркют Согут, Озил все еще общается с "канонирами" о продлении сотрудничества и при любом раскладе постарается остаться в Премьер-Лиге.
"Месут рад слышать, что "Бешикташ" заинтересован в нем, однако никаких предложений нам не поступало. Даже если это случится, он хочет остаться выступать в Премьер-Лиге еще минимум на два-три года".
"Мы продолжаем контактировать с "Арсеналом", и переговоры проходят позитивно", — сообщил Согут Fanatik.
11.10.2017 19:30
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Последние комментарии:
прощай, мельшот
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а я вот думаю озил топарил бы в сити, или в ттх вместо эриксена, его прикрывают два амбала опорника а он как свободный художник, ну и тренера ему бы толкового, венгер няня, а вот гвардиола сделал бы из него что-то или Жозе
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Озила и санчеса минус, гризман + еще кто нить, вот так великий клуб делает бизнес. Учитесь сосунки.
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пока лупоглазый не начнет как положено делать свое дело думаю хуй его оставят а сбагрят зимой либо так под говно пнут летом!
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