Агент: "Озил хочет остаться в Премьер-Лиге еще минимум на два-три года"

Месут Озил Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила рассказал, что его клиент предпочитает остаться в Премьер-Лиге и все еще может заключить новый контракт с "канонирами".

В последние недели ходят упорные слухи о том, что Озил планирует дождаться истечения своего контракта с "Арсеналом" и следующим летом отправиться свободным агентом в в "Манчестер Юнайтед", где работает его бывший тренер по "Реалу" Жозе Моуриньо. Также Месута сватают в "Бешикташ".

Как утверждает агент 28-летнего игрока сборной Германии Эркют Согут, Озил все еще общается с "канонирами" о продлении сотрудничества и при любом раскладе постарается остаться в Премьер-Лиге.

"Месут рад слышать, что "Бешикташ" заинтересован в нем, однако никаких предложений нам не поступало. Даже если это случится, он хочет остаться выступать в Премьер-Лиге еще минимум на два-три года".

"Мы продолжаем контактировать с "Арсеналом", и переговоры проходят позитивно", — сообщил Согут Fanatik.



Метки Арсенал, контракты, Озил

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2017 19:30

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  1. apucmokpam 11.10.2017 20:33 # apucmokpam
    прощай, мельшот

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  2. bezviz 11.10.2017 20:21 # bezviz
    а я вот думаю озил топарил бы в сити, или в ттх вместо эриксена, его прикрывают два амбала опорника а он как свободный художник, ну и тренера ему бы толкового, венгер няня, а вот гвардиола сделал бы из него что-то или Жозе

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  3. awesome-arsenal 11.10.2017 19:51 # awesome-arsenal
    Озила и санчеса минус, гризман + еще кто нить, вот так великий клуб делает бизнес. Учитесь сосунки.

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  4. ctacoh 11.10.2017 19:37 # ctacoh
    пока лупоглазый не начнет как положено делать свое дело думаю хуй его оставят а сбагрят зимой либо так под говно пнут летом!

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