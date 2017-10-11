Фергюсон согласился возглавить "Тоттенхэм" в 1984 году

Бывший президент "Тоттенхэма" Ирвинг Сколар рассказал, что Алекс Фергюсон обещал ему стать главным тренером "шпор".

Выиграв Кубок УЕФА и два Кубка Англии, в 1984 году Кит Баркиншоу покинул тренерский мостик "Тоттенхэма" из-за разногласий с руководством клуба.



На место Баркиншоу "шпоры" решили пригласить Фергюсона, который в то время все еще работал с шотландским "Абердином". Сколар даже договорился с Алексом, но тот затем нарушил обещание, а два года спустя возглавил "Манчестер Юнайтед".



"Это правда, что я общался и вел переговоры с Алексом Фергюсоном насчет его назначения. Мы с ним подолгу и очень детально разговаривали".



"Я сказал ему, что являюсь очень старомодным руководителем, и самое важное для меня заключается в том, что если ты о чем-то договорился и пожал руку, то это железно, и ты должен держать слово".



"Когда ты сделал это, то ни при каких обстоятельствах не должен менять свое мнение, иначе все будет кончено. Я сказал ему об этом во время нашей первой встречи. Поэтому-то для нас было так важно, когда мы пожали руки".



"Он никогда не говорил мне, почему не сдержал обещание. У меня были свои теории на этот счет, но теперь это не имеет значения. Мы были расстроены. Он остался в "Абердине" еще на два года", — сообщил Сколар The Sun.