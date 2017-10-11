"Барселона" подтвердила, что вернется за Коутиньо зимой

Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау подтвердил, что в январе его клуб вернется за плеймейкером "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Минувшим летом "Ливерпуль" отклонил сразу три предложения по Коутиньо, хотя бразилец отчаянно настаивал на переходе в "Барселону" и даже подал официальный запрос на трансфер.



На прошлой неделе стало известно, что "красные" уже предупредили своих каталонских коллег: даже если новое предложение по бразильцу превысит 100 миллионов фунтов, "Ливерпуль" снова ответит отказом.



По всей видимости, месседж "красных" не дошел до адресата. Грау подтвердил, что зимой "Барселона" вернется за Коутиньо – деньги на его покупку у клуба остались.



"Мы сможем позволить себе покупку Коутиньо или любого другого игрока. Мы хотим сделать команду максимально конкурентоспособной. Даже если мы никого не продадим, мы выйдем на трансферный рынок", - цитирует Грау ESPN.