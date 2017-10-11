"Барселона" подтвердила, что вернется за Коутиньо зимой

Филиппе Коутиньо Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау подтвердил, что в январе его клуб вернется за плеймейкером "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Минувшим летом "Ливерпуль" отклонил сразу три предложения по Коутиньо, хотя бразилец отчаянно настаивал на переходе в "Барселону" и даже подал официальный запрос на трансфер.

На прошлой неделе стало известно, что "красные" уже предупредили своих каталонских коллег: даже если новое предложение по бразильцу превысит 100 миллионов фунтов, "Ливерпуль" снова ответит отказом.

По всей видимости, месседж "красных" не дошел до адресата. Грау подтвердил, что зимой "Барселона" вернется за Коутиньо – деньги на его покупку у клуба остались.

"Мы сможем позволить себе покупку Коутиньо или любого другого игрока. Мы хотим сделать команду максимально конкурентоспособной. Даже если мы никого не продадим, мы выйдем на трансферный рынок", - цитирует Грау ESPN.



Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 11.10.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 869

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 11.10.2017 18:14 # lahmatyj
    ИМХО с таким ценником Барсе проще и выгоднее купить Алли.

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  2. yxaxaxaxaxa 11.10.2017 18:03 # yxaxaxaxaxa
    в ходе последних новостей из испании , лучше уж в ПСЖ сваливать

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  3. zzspurs 11.10.2017 18:00 # zzspurs
    Если уйдет коутиньо и джан, смысл кейте переходить в ливер? Не выиграть ничего он и в лейпциге может...

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  4. sj606 11.10.2017 17:48 # sj606
    продан

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  5. pistolero-lfc 11.10.2017 17:39 # pistolero-lfc
    foxmssdkmaazafaka ахуел в край

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  6. fc-man-un-1878 11.10.2017 17:21 # fc-man-un-1878
    к зиме лузерпуль будет 12 в АПЛ, а в мае 16

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  7. paul-shark 11.10.2017 17:19 # paul-shark
    Ливерпуль подтвердил, что Путалона будет послана на хуй зимой.

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  8. melwood-lfc 11.10.2017 17:08 # melwood-lfc
    ну, зимой можем вообще дико наглеть
    так шо пускай больше 120 предлагают сразу

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