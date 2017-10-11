Моуриньо не считают потерю Феллайни трагедией

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не будет жаловаться на потерю полузащитника Маруана Феллайни.

На прошлой неделе Феллайни травмировал колено в расположении сборной Бельгии и теперь пропустит несколько недель, в том числе субботний визит на "Энфилд" к "Ливерпулю".



Несмотря на то, что Маруан набрал отличную форму к наступлению международной паузы, Моуриньо не придает большого значения его потере. Жозе не собирается жаловаться на отсутствие одного из ключевых игроков МЮ в этом сезоне.



"Никакой трагедии, никаких проблем. Мы не будем жаловаться на травмы. Мы можем жаловаться на интенсивный календарь, который приводит к травмам, но жаловаться на сами травмы мы не можем. Мы просто доверяем игрокам, которые выходят на поле".



"Игры сборных тоже не являются главной проблемой, почему игроки травмируются. В конце концов они могут травмироваться, выступая за клуб", - цитирует Моуриньо Daily Mail.