Клопп мечтал тренировать "Манчестер Юнайтед"
Бывший тренер "Майнца" Экхард Краутцен рассказал, что в свое время Юрген Клопп мечтал тренировать вовсе не "Ливерпуль", а "Манчестер Юнайтед".
Именно Краутцен в начале 2000-х курировал переход Клоппа от игрока к тренеру. По его словам, раньше Юрген мечтал работать с "Манчестер Юнайтед", с которым "Ливерпулю" предстоит сыграть в ближайшие выходные.
"У него была мечта: приехать в Англию и тренировать свой любимый "Манчестер Юнайтед". Вот что он мне сказал, когда только начал работать тренером".
"Когда мы разговаривали с сэром Алексом Фергюсоном, я сказал ему: "Если Клопп уедет за границу и сделает выбор в пользу Премьер-Лиги, он будет тренировать "Манчестер Юнайтед". Думаю, после успехов "Боруссии" его уважение к Клоппу только возросло", - цитирует Краутцена The Independent.
11.10.2017 15:45
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Последние комментарии:
Помнится была новость о том что Моуриньо мечтал тренировать Ливерпуль =)
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Нет ну МЮ в то время был силен+арбитры, Клопп хотел трофеи. Это сейчас они на три головы слабее Ливерпуля и Уэбб ушел.
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ништяк вброс
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посмотрите, кто запостил новость, и вопросы отпадут. фокцмц
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Мне кажется, что Клопп по своему духу ближе М.Ю., чем Моуриньо.
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Уахахахаха!
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эхехехе
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а че не пошел тогда)
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