Клопп мечтал тренировать "Манчестер Юнайтед"

Бывший тренер "Майнца" Экхард Краутцен рассказал, что в свое время Юрген Клопп мечтал тренировать вовсе не "Ливерпуль", а "Манчестер Юнайтед".

Именно Краутцен в начале 2000-х курировал переход Клоппа от игрока к тренеру. По его словам, раньше Юрген мечтал работать с "Манчестер Юнайтед", с которым "Ливерпулю" предстоит сыграть в ближайшие выходные.



"У него была мечта: приехать в Англию и тренировать свой любимый "Манчестер Юнайтед". Вот что он мне сказал, когда только начал работать тренером".



"Когда мы разговаривали с сэром Алексом Фергюсоном, я сказал ему: "Если Клопп уедет за границу и сделает выбор в пользу Премьер-Лиги, он будет тренировать "Манчестер Юнайтед". Думаю, после успехов "Боруссии" его уважение к Клоппу только возросло", - цитирует Краутцена The Independent.