Клопп мечтал тренировать "Манчестер Юнайтед"

Юрген Клопп Бывший тренер "Майнца" Экхард Краутцен рассказал, что в свое время Юрген Клопп мечтал тренировать вовсе не "Ливерпуль", а "Манчестер Юнайтед".

Именно Краутцен в начале 2000-х курировал переход Клоппа от игрока к тренеру. По его словам, раньше Юрген мечтал работать с "Манчестер Юнайтед", с которым "Ливерпулю" предстоит сыграть в ближайшие выходные.

"У него была мечта: приехать в Англию и тренировать свой любимый "Манчестер Юнайтед". Вот что он мне сказал, когда только начал работать тренером".

"Когда мы разговаривали с сэром Алексом Фергюсоном, я сказал ему: "Если Клопп уедет за границу и сделает выбор в пользу Премьер-Лиги, он будет тренировать "Манчестер Юнайтед". Думаю, после успехов "Боруссии" его уважение к Клоппу только возросло", - цитирует Краутцена The Independent.




Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 11.10.2017 15:45

Количество просмотров Просмотров: 692

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 11.10.2017 16:15 # yxaxaxaxaxa
    Помнится была новость о том что Моуриньо мечтал тренировать Ливерпуль =)

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  2. osprey 11.10.2017 16:07 # osprey
    Нет ну МЮ в то время был силен+арбитры, Клопп хотел трофеи. Это сейчас они на три головы слабее Ливерпуля и Уэбб ушел.

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  3. tvinkovod 11.10.2017 16:05 # tvinkovod
    ништяк вброс

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  4. electric 11.10.2017 15:57 # electric
    посмотрите, кто запостил новость, и вопросы отпадут. фокцмц

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  5. stepan123 11.10.2017 15:53 # stepan123
    Мне кажется, что Клопп по своему духу ближе М.Ю., чем Моуриньо.

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  6. udaff 11.10.2017 15:53 # udaff
    Уахахахаха!

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  7. mr-terry 11.10.2017 15:48 # mr-terry
    эхехехе

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  8. izy 11.10.2017 15:48 # izy
    а че не пошел тогда)

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