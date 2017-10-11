Щесны покинул "Арсенал" ради трофеев

Голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны рассказал, что покинул "Арсенал" ради одной цели – выигрывать трофеи.

После продуктивной аренды в "Роме" этим летом Щесны вернулся на "Эмирейтс", но отказался конкурировать с Петром Чехом за статус основного голкипера "Арсенала".



Вместо этого Войцех отправился в "Ювентус", где вынужден наблюдать за игрой из-за спины легендарной Джанлуиджи Буффона. Прозябание на скамейке не пугает поляка: он ушел из "Арсенала", чтобы выигрывать трофеи.



"Я пришел сюда, потому что хочу выиграть абсолютно все. Я выбрал "Ювентус" для того, чтобы побеждать. С каждой тренировкой я чувствую, что становлюсь сильнее. С каждым днем я чувствую, что готов к выступлениям за этот клуб", - цитирует Щесны Daily Mirror.