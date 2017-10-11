Щесны покинул "Арсенал" ради трофеев
Голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны рассказал, что покинул "Арсенал" ради одной цели – выигрывать трофеи.
После продуктивной аренды в "Роме" этим летом Щесны вернулся на "Эмирейтс", но отказался конкурировать с Петром Чехом за статус основного голкипера "Арсенала".
Вместо этого Войцех отправился в "Ювентус", где вынужден наблюдать за игрой из-за спины легендарной Джанлуиджи Буффона. Прозябание на скамейке не пугает поляка: он ушел из "Арсенала", чтобы выигрывать трофеи.
"Я пришел сюда, потому что хочу выиграть абсолютно все. Я выбрал "Ювентус" для того, чтобы побеждать. С каждой тренировкой я чувствую, что становлюсь сильнее. С каждым днем я чувствую, что готов к выступлениям за этот клуб", - цитирует Щесны Daily Mirror.
11.10.2017 14:00
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Последние комментарии:
Я думаю, Арсеналу от этого ни холодно, ни жарко.
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"из-за спины легендарной Джанлуиджи"
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Все ссут на Арсенал с его КА
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мудак с папиросой
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Взял первенство водокачки, красавчег)))
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медаль получает абсолютно вся команда
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обычно наоборот
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перчатканосец джи джи
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.так вроде же что бы медальку получить надо определённое время на поле провести, нет?
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