Щесны покинул "Арсенал" ради трофеев

Войцех Щесны Голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны рассказал, что покинул "Арсенал" ради одной цели – выигрывать трофеи.

После продуктивной аренды в "Роме" этим летом Щесны вернулся на "Эмирейтс", но отказался конкурировать с Петром Чехом за статус основного голкипера "Арсенала".

Вместо этого Войцех отправился в "Ювентус", где вынужден наблюдать за игрой из-за спины легендарной Джанлуиджи Буффона. Прозябание на скамейке не пугает поляка: он ушел из "Арсенала", чтобы выигрывать трофеи.

"Я пришел сюда, потому что хочу выиграть абсолютно все. Я выбрал "Ювентус" для того, чтобы побеждать. С каждой тренировкой я чувствую, что становлюсь сильнее. С каждым днем я чувствую, что готов к выступлениям за этот клуб", - цитирует Щесны Daily Mirror.




Метки Арсенал, Щесны, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 11.10.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1515

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  1. udaff 11.10.2017 15:56 # udaff
    Я думаю, Арсеналу от этого ни холодно, ни жарко.

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  2. cebud 11.10.2017 15:50 # cebud
    "из-за спины легендарной Джанлуиджи"

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  3. morata9 11.10.2017 15:33 # morata9
    Все ссут на Арсенал с его КА

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  4. osivori 11.10.2017 15:33 # osivori
    мудак с папиросой

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  5. brian-clough 11.10.2017 14:41 # brian-clough
    Взял первенство водокачки, красавчег)))

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  6. evergr1n 11.10.2017 14:32 # evergr1n
    медаль получает абсолютно вся команда

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  7. electric 11.10.2017 14:13 # electric
    обычно наоборот

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  8. mu-fc 11.10.2017 14:08 # mu-fc
    перчатканосец джи джи

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  9. bes-ter 11.10.2017 14:02 # bes-ter
    .так вроде же что бы медальку получить надо определённое время на поле провести, нет?

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