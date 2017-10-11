Мартиаль не помышляет об уходе из МЮ
Несмотря на роль запасного, вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль не рассматривает вариант с уходом из клуба.
На старте сезона 21-летний Мартиаль проигрывает конкуренцию Маркусу Рэшфорду, из-за чего потерял место в сборной Франции. Несмотря на то, что Антони продуктивно выходит со скамейки, главный тренер Жозе Моуриньо предпочитает выпускать англичанина.
В начале октября стало известно, что кандидатурой Мартиаля внезапно заинтересовался "Арсенал". Рулевой "канониров" Арсен Венгер рассматривает Антони в качестве потенциальной замены для Алексиса Санчеса.
Однако издание Manchester Evening News утверждает, что Мартиаль не намерен покидать "Олд Траффорд". Антони счастлив в МЮ и доволен набранной формой, которая позволила ему забить уже пять голов в девяти матчах.
11.10.2017 13:00
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Последние комментарии:
Марсиаль не хочет уходить, потому что админ фапла до сих пор называет его Мартиалем.. кто ж его после этого возьмет
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Приятно было смотреть как Марсиаль возит цскашную защиту с трнибун. Пока что он топовейший джокер.
Хотя возить цскашную защиту по ходу может кто угодно.
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Лемар
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кому нужен этот нигер?
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