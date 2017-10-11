Мартиаль не помышляет об уходе из МЮ

Несмотря на роль запасного, вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль не рассматривает вариант с уходом из клуба.

На старте сезона 21-летний Мартиаль проигрывает конкуренцию Маркусу Рэшфорду, из-за чего потерял место в сборной Франции. Несмотря на то, что Антони продуктивно выходит со скамейки, главный тренер Жозе Моуриньо предпочитает выпускать англичанина.



В начале октября стало известно, что кандидатурой Мартиаля внезапно заинтересовался "Арсенал". Рулевой "канониров" Арсен Венгер рассматривает Антони в качестве потенциальной замены для Алексиса Санчеса.



Однако издание Manchester Evening News утверждает, что Мартиаль не намерен покидать "Олд Траффорд". Антони счастлив в МЮ и доволен набранной формой, которая позволила ему забить уже пять голов в девяти матчах.