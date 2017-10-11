Мартиаль не помышляет об уходе из МЮ

Антони Мартиаль Несмотря на роль запасного, вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль не рассматривает вариант с уходом из клуба.

На старте сезона 21-летний Мартиаль проигрывает конкуренцию Маркусу Рэшфорду, из-за чего потерял место в сборной Франции. Несмотря на то, что Антони продуктивно выходит со скамейки, главный тренер Жозе Моуриньо предпочитает выпускать англичанина.

В начале октября стало известно, что кандидатурой Мартиаля внезапно заинтересовался "Арсенал". Рулевой "канониров" Арсен Венгер рассматривает Антони в качестве потенциальной замены для Алексиса Санчеса.

Однако издание Manchester Evening News утверждает, что Мартиаль не намерен покидать "Олд Траффорд". Антони счастлив в МЮ и доволен набранной формой, которая позволила ему забить уже пять голов в девяти матчах.




Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор foxmcfc   

Дата 11.10.2017 13:00

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  1. ispo 11.10.2017 13:21 # ispo
    Марсиаль не хочет уходить, потому что админ фапла до сих пор называет его Мартиалем.. кто ж его после этого возьмет

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  2. imf-tau 11.10.2017 13:17 # imf-tau
    Приятно было смотреть как Марсиаль возит цскашную защиту с трнибун. Пока что он топовейший джокер.

    Хотя возить цскашную защиту по ходу может кто угодно.

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  3. selfish 11.10.2017 13:15 # selfish
    Лемар

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  4. mr-terry 11.10.2017 13:04 # mr-terry
    кому нужен этот нигер?

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