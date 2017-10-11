"Ливерпуль" уже не надеется удержать Эмре Джана
"Ливерпуль" близок к тому, чтобы смириться с неизбежностью ухода полузащитника Эмре Джана с "Энфилда".
Вот уже несколько месяцев "красные" безуспешно пытаются продлить истекающий в конце сезона контракт игрока сборной Германии. По слухам, Джан жаждет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, а также требует пункт об отступных в свой новый трудовой договор.
На днях Эмре очень лестно отозвался об интересе к своей персоне со стороны "Ювентуса", который пытался купить его минувшим летом. Также 23-летнего Джана связывают с возможным переходом в "Баварию".
Как сообщает ESPN, "Ливерпуль" все ближе к отчаянию из-за отсутствия прогресса в переговорах. Пока все идет к тому, что Джан покинет мерсисайдский клуб в конце сезона свободным агентом.
Кроме того, уже в январе Эмре сможет заключить предварительный контракт с одним из заинтересованных зарубежных клубов. Вложив силы и деньги в воспитание игрока, теперь "Ливерпуль" реально рискует его потерять безо всякой компенсации.
11.10.2017 12:00
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Последние комментарии:
пусть писдует ровно это бревно неуравновешенное
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поскорей бы уже
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аxценно
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У портовой помойки есть только 2 футболиста, которые если уйдут - то станет заметно:
Мане
Миньоле
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жалеть не будем
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это будет Венгеризмом
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гораздо лучше кейты и дноматича
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нет, нет, нет!!!
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самый лучший из армян
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