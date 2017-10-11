"Ливерпуль" уже не надеется удержать Эмре Джана

"Ливерпуль" близок к тому, чтобы смириться с неизбежностью ухода полузащитника Эмре Джана с "Энфилда".

Вот уже несколько месяцев "красные" безуспешно пытаются продлить истекающий в конце сезона контракт игрока сборной Германии. По слухам, Джан жаждет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, а также требует пункт об отступных в свой новый трудовой договор.



На днях Эмре очень лестно отозвался об интересе к своей персоне со стороны "Ювентуса", который пытался купить его минувшим летом. Также 23-летнего Джана связывают с возможным переходом в "Баварию".



Как сообщает ESPN, "Ливерпуль" все ближе к отчаянию из-за отсутствия прогресса в переговорах. Пока все идет к тому, что Джан покинет мерсисайдский клуб в конце сезона свободным агентом.



Кроме того, уже в январе Эмре сможет заключить предварительный контракт с одним из заинтересованных зарубежных клубов. Вложив силы и деньги в воспитание игрока, теперь "Ливерпуль" реально рискует его потерять безо всякой компенсации.