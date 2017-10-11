"Ливерпуль" уже не надеется удержать Эмре Джана

Эмре Джан "Ливерпуль" близок к тому, чтобы смириться с неизбежностью ухода полузащитника Эмре Джана с "Энфилда".

Вот уже несколько месяцев "красные" безуспешно пытаются продлить истекающий в конце сезона контракт игрока сборной Германии. По слухам, Джан жаждет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, а также требует пункт об отступных в свой новый трудовой договор.

На днях Эмре очень лестно отозвался об интересе к своей персоне со стороны "Ювентуса", который пытался купить его минувшим летом. Также 23-летнего Джана связывают с возможным переходом в "Баварию".

Как сообщает ESPN, "Ливерпуль" все ближе к отчаянию из-за отсутствия прогресса в переговорах. Пока все идет к тому, что Джан покинет мерсисайдский клуб в конце сезона свободным агентом.

Кроме того, уже в январе Эмре сможет заключить предварительный контракт с одним из заинтересованных зарубежных клубов. Вложив силы и деньги в воспитание игрока, теперь "Ливерпуль" реально рискует его потерять безо всякой компенсации.



Метки Джан, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 11.10.2017 13:41 # frisby
    пусть писдует ровно это бревно неуравновешенное

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  2. electric 11.10.2017 13:34 # electric
    поскорей бы уже

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  3. spartan 11.10.2017 12:58 # spartan
    аxценно

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  4. sellman 11.10.2017 12:50 # sellman
    У портовой помойки есть только 2 футболиста, которые если уйдут - то станет заметно:

    Мане
    Миньоле

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  5. contrario 11.10.2017 12:46 # contrario
    жалеть не будем

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  6. suarezov 11.10.2017 12:29 # suarezov
    это будет Венгеризмом

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  7. meshuggah 11.10.2017 12:09 # meshuggah
    гораздо лучше кейты и дноматича

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  8. pistolero-lfc 11.10.2017 12:09 # pistolero-lfc
    нет, нет, нет!!!

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  9. mr-terry 11.10.2017 12:03 # mr-terry
    самый лучший из армян

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