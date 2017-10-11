Моуриньо предвкушает матч с "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что находится в предвкушении выезда к "Ливерпулю" в эту субботу.

С "Ливерпулем" у Моуриньо связаны особенные воспоминания — именно против "красных" в финале Кубка Лиги 2005 года он завоевал свой первый трофей в английском футболе.



В субботу Жозе предстоит вернуться на "Энфилд", где в 2005 и 2007 годах он проигрывал с "Челси" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов, но в 2014 поставил подножку шедшему к титулу "Ливерпулю". Моуриньо по-настоящему предвкушает новое противостояние с "красными".



"Мне нравится играть против лучших команд, мне нравится играть против лучших клубов, и мне нравится играть на лучших стадионах — стадионах с историей".



"Вы правы, с "Энфилдом" у меня связаны отличные воспоминания и плохие воспоминания. Противостоя мне, они переживали моменты счастья и моменты большой грусти. Если они уважают меня так же сильно, как я уважаю их, то нас ждет очередной из этих матчей".



"Это матч за три очка — не четыре. Возможно, если бы в какой-то момент сезона две команды устроили гонку друг с другом, то очное противостояние имело бы повышенное значение, но это не так".



"В то же время это один из тех матчей, когда важен каждый момент. Мы играем против хорошей команды с очень хорошими игроками", — сообщил Моуриньо Sky Sports.