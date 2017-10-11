Уилшир раздумывает над уходом из "Арсенала" в январе

Джек Уилшир Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир всерьез раздумывает над сменой клуба во время зимнего трансферного окна.

За последнее время главный тренер "канониров" Арсен Венгер дал сразу несколько лестных комментариев по поводу Уилшира, обнадежив воспитанника клуба насчет нового контракта.

Венгер даже установил срок до декабря, в течение которого Джек должен избегать травм и играть регулярно, и тогда клуб будет готов обсудить с Уилширом продление истекающего в конце сезона контракта.

Однако слова Венгера не должны вводить Уилшира в заблуждение. Джек здоров с начала сезона, но пока сыграл только три матча: два в Лиге Европы и один в Кубке Лиги. Причем против "Кельна" полузащитник появился на заключительные 22 минуты.

Вполне очевидно, что Уилшир пока не способен претендовать на место в стартовом составе "Арсенала" на матчи Премьер-Лиги, а со столь ограниченным игровым временем, как сейчас, Джеку не удастся вернуться в сборную Англии.

Как стало известно The Times от близкого к полузащитнику источника, Уилшир обеспокоен насчет своих перспектив в родном клубе. Джек сомневается, что когда-либо получит возможность снова стать основным игроком "Арсенала".

Желание играть регулярно и стремление поехать на Чемпионат Мира 2018 года подталкивают Уилшира к смене клуба. Учитывая истекающий контракт Джека, "канониры" не смогут отпустить его в аренду в январе — только продать.

Уилширу отлично понимает, что не может довольствоваться практикой только в Лиге Европы и Кубке Лиги, поэтому, если в ближайшие три месяца ситуация не улучшится, Джек будет готов собрать вещи и присоединиться к одному из заинтересованных клубов, среди которых значатся "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".



Метки Арсенал, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1016

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 11.10.2017 10:51 # mixmaster
    лучше любого полузаща челчи

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  2. al-faarabi 11.10.2017 10:49 # al-faarabi
    столько говна квалифицировалось на чм, как например россия, сербия, перу и т.д, а нормальные сборные как чили, голландия, сша, словакия, уэльс не едут, печально.

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  3. paul-shark 11.10.2017 10:46 # paul-shark
    Зека в Кристал Пэлас, чтоб там и вылетел, и все.

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  4. karandash 11.10.2017 10:37 # karandash
    Уилшир для Арсенала > Лемпард для Челси

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  5. januzaj00 11.10.2017 10:36 # januzaj00
    Скрытая реклама против курения

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  6. spartan 11.10.2017 10:35 # spartan
    главная переоцененка 21 века. рад что вывели на чистую воду

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  7. pistolero-lfc 11.10.2017 10:35 # pistolero-lfc
    в ЛФК его

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  8. chelsealondon 11.10.2017 10:34 # chelsealondon
    Очень слабый игрок...

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  9. midland-mu 11.10.2017 10:31 # midland-mu
    Тень клеверли.

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  10. shmit 11.10.2017 10:19 # shmit
    скоро в больницу опять

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  11. thespur 11.10.2017 10:19 # thespur
    Все рано или поздно встает на свои места, любитель покричать в микрофон пиздится с щеглами в молодежной лиге, а его Арсенал в лиге европы и вот вот отпустит лучшего своего игрока.

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  12. mr-terry 11.10.2017 10:18 # mr-terry
    Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир призвал своего одноклубника Цеска Фабрегаса "быть мужчиной" и остаться на "Эмирэйтс".

    "Верность играет большую роль в футболе, и она показывает, настоящий ли ты мужчина или нет. Если ты верен своему клубу, то это демонстрирует твое мужество. У нас в "Арсенале" есть преданые игроки, и в прошлом они это доказывали".

    мозгов так и не прибавилось у этого "мужика"

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  13. reo-coker 11.10.2017 10:18 # reo-coker
    пидарок

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  14. sexan 11.10.2017 10:16 # sexan
    Был когда-то самым перспективным англиком, а теперь его уровень - Чемпионшип.

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  15. ravi 11.10.2017 10:09 # ravi
    Он точно мужского рода? У моей бывшей настроение менялось не так часто как у этой этой

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  16. al-faarabi 11.10.2017 10:07 # al-faarabi
    лучший полузащитник Англии

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  17. alexomck 11.10.2017 10:04 # alexomck
    потеря потерь.

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  18. puhovik-vengera 11.10.2017 10:04 # puhovik-vengera
    Пример того как не надо развивать карьеру в АПЛ

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  19. mr-terry 11.10.2017 10:00 # mr-terry
    тооооооооп

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