Уилшир раздумывает над уходом из "Арсенала" в январе
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир всерьез раздумывает над сменой клуба во время зимнего трансферного окна.
За последнее время главный тренер "канониров" Арсен Венгер дал сразу несколько лестных комментариев по поводу Уилшира, обнадежив воспитанника клуба насчет нового контракта.
Венгер даже установил срок до декабря, в течение которого Джек должен избегать травм и играть регулярно, и тогда клуб будет готов обсудить с Уилширом продление истекающего в конце сезона контракта.
Однако слова Венгера не должны вводить Уилшира в заблуждение. Джек здоров с начала сезона, но пока сыграл только три матча: два в Лиге Европы и один в Кубке Лиги. Причем против "Кельна" полузащитник появился на заключительные 22 минуты.
Вполне очевидно, что Уилшир пока не способен претендовать на место в стартовом составе "Арсенала" на матчи Премьер-Лиги, а со столь ограниченным игровым временем, как сейчас, Джеку не удастся вернуться в сборную Англии.
Как стало известно The Times от близкого к полузащитнику источника, Уилшир обеспокоен насчет своих перспектив в родном клубе. Джек сомневается, что когда-либо получит возможность снова стать основным игроком "Арсенала".
Желание играть регулярно и стремление поехать на Чемпионат Мира 2018 года подталкивают Уилшира к смене клуба. Учитывая истекающий контракт Джека, "канониры" не смогут отпустить его в аренду в январе — только продать.
Уилширу отлично понимает, что не может довольствоваться практикой только в Лиге Европы и Кубке Лиги, поэтому, если в ближайшие три месяца ситуация не улучшится, Джек будет готов собрать вещи и присоединиться к одному из заинтересованных клубов, среди которых значатся "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".
11.10.2017 10:00
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лучше любого полузаща челчи
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столько говна квалифицировалось на чм, как например россия, сербия, перу и т.д, а нормальные сборные как чили, голландия, сша, словакия, уэльс не едут, печально.
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Зека в Кристал Пэлас, чтоб там и вылетел, и все.
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Уилшир для Арсенала > Лемпард для Челси
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Скрытая реклама против курения
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главная переоцененка 21 века. рад что вывели на чистую воду
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в ЛФК его
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Очень слабый игрок...
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Тень клеверли.
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скоро в больницу опять
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Все рано или поздно встает на свои места, любитель покричать в микрофон пиздится с щеглами в молодежной лиге, а его Арсенал в лиге европы и вот вот отпустит лучшего своего игрока.
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Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир призвал своего одноклубника Цеска Фабрегаса "быть мужчиной" и остаться на "Эмирэйтс".
"Верность играет большую роль в футболе, и она показывает, настоящий ли ты мужчина или нет. Если ты верен своему клубу, то это демонстрирует твое мужество. У нас в "Арсенале" есть преданые игроки, и в прошлом они это доказывали".
мозгов так и не прибавилось у этого "мужика"
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пидарок
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Был когда-то самым перспективным англиком, а теперь его уровень - Чемпионшип.
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Он точно мужского рода? У моей бывшей настроение менялось не так часто как у этой этой
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лучший полузащитник Англии
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потеря потерь.
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Пример того как не надо развивать карьеру в АПЛ
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тооооооооп
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