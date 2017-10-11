Уилшир раздумывает над уходом из "Арсенала" в январе

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир всерьез раздумывает над сменой клуба во время зимнего трансферного окна.

За последнее время главный тренер "канониров" Арсен Венгер дал сразу несколько лестных комментариев по поводу Уилшира, обнадежив воспитанника клуба насчет нового контракта.



Венгер даже установил срок до декабря, в течение которого Джек должен избегать травм и играть регулярно, и тогда клуб будет готов обсудить с Уилширом продление истекающего в конце сезона контракта.



Однако слова Венгера не должны вводить Уилшира в заблуждение. Джек здоров с начала сезона, но пока сыграл только три матча: два в Лиге Европы и один в Кубке Лиги. Причем против "Кельна" полузащитник появился на заключительные 22 минуты.



Вполне очевидно, что Уилшир пока не способен претендовать на место в стартовом составе "Арсенала" на матчи Премьер-Лиги, а со столь ограниченным игровым временем, как сейчас, Джеку не удастся вернуться в сборную Англии.



Как стало известно The Times от близкого к полузащитнику источника, Уилшир обеспокоен насчет своих перспектив в родном клубе. Джек сомневается, что когда-либо получит возможность снова стать основным игроком "Арсенала".



Желание играть регулярно и стремление поехать на Чемпионат Мира 2018 года подталкивают Уилшира к смене клуба. Учитывая истекающий контракт Джека, "канониры" не смогут отпустить его в аренду в январе — только продать.



Уилширу отлично понимает, что не может довольствоваться практикой только в Лиге Европы и Кубке Лиги, поэтому, если в ближайшие три месяца ситуация не улучшится, Джек будет готов собрать вещи и присоединиться к одному из заинтересованных клубов, среди которых значатся "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".