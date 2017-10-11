Данни Роуз намерен перейти в "Юнайтед"

Данни Роуз Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз планирует перейти в "Манчестер Юнайтед" после окончания этого сезона.

Минувшим летом Роуз дал скандальное интервью The Sun, подвергнув критике политику клуба в отношении трансферов и зарплат. Данни был вынужден публично извиниться за свои слова и, по слухам, был оштрафован.

Несмотря на раскаяние, 27-летний игрок сборной Англии не изменил свое мнение. Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, в конце сезона Роуз планирует оставить "Тоттенхэм" и перебраться в "Юнайтед".

В услугах Данни также заинтересован "Челси", однако защитник уже сделал свой выбор и хочет поработать с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. Роуз уверен, что за 45 миллионов фунтов "шпоры" согласятся отпустить его на "Олд Траффорд", где он сможет удвоить свою текущую зарплату в 75 тыс. фунтов в неделю.

Интерес Моуриньо к Роузу обусловлен тем, что Жозе по-прежнему не может положиться на Люка Шоу, который из-за проблем со здоровьем и плохой формы сыграл лишь один матч в этом сезоне.

Добавим, что сам Данни в данный момент тоже травмирован. Роуз находится вне игры с января, в мае перенеся операцию на связках колена. Однако сейчас восстановление выходит на финишную прямую, и уже на следующей неделе защитник вернется к тренировкам.



Метки Манчестер Юнайтед, Роуз, слухи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1866

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 11.10.2017 10:35 # pistolero-lfc
    скум будут играть полсезона с роузом, остальную половину сезона с хуями во рту

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  2. morata9 11.10.2017 09:56 # morata9
    Вместо белого Шоу черный. Лукаку решает.

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  3. udaff 11.10.2017 09:50 # udaff
    Херово, что Шоу никак не может найти свою игру.

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  4. spartan 11.10.2017 09:31 # spartan
    Нигер Юнайтед

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  5. thespur 11.10.2017 09:07 # thespur
    пол-сезона лечится, да и Дэвис подрос, за 45 можно отдать

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  6. mr-terry 11.10.2017 09:03 # mr-terry
    нах не нужен

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