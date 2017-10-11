Данни Роуз намерен перейти в "Юнайтед"

Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз планирует перейти в "Манчестер Юнайтед" после окончания этого сезона.

Минувшим летом Роуз дал скандальное интервью The Sun, подвергнув критике политику клуба в отношении трансферов и зарплат. Данни был вынужден публично извиниться за свои слова и, по слухам, был оштрафован.



Несмотря на раскаяние, 27-летний игрок сборной Англии не изменил свое мнение. Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, в конце сезона Роуз планирует оставить "Тоттенхэм" и перебраться в "Юнайтед".



В услугах Данни также заинтересован "Челси", однако защитник уже сделал свой выбор и хочет поработать с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. Роуз уверен, что за 45 миллионов фунтов "шпоры" согласятся отпустить его на "Олд Траффорд", где он сможет удвоить свою текущую зарплату в 75 тыс. фунтов в неделю.



Интерес Моуриньо к Роузу обусловлен тем, что Жозе по-прежнему не может положиться на Люка Шоу, который из-за проблем со здоровьем и плохой формы сыграл лишь один матч в этом сезоне.



Добавим, что сам Данни в данный момент тоже травмирован. Роуз находится вне игры с января, в мае перенеся операцию на связках колена. Однако сейчас восстановление выходит на финишную прямую, и уже на следующей неделе защитник вернется к тренировкам.