Данни Роуз намерен перейти в "Юнайтед"
Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз планирует перейти в "Манчестер Юнайтед" после окончания этого сезона.
Минувшим летом Роуз дал скандальное интервью The Sun, подвергнув критике политику клуба в отношении трансферов и зарплат. Данни был вынужден публично извиниться за свои слова и, по слухам, был оштрафован.
Несмотря на раскаяние, 27-летний игрок сборной Англии не изменил свое мнение. Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, в конце сезона Роуз планирует оставить "Тоттенхэм" и перебраться в "Юнайтед".
В услугах Данни также заинтересован "Челси", однако защитник уже сделал свой выбор и хочет поработать с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. Роуз уверен, что за 45 миллионов фунтов "шпоры" согласятся отпустить его на "Олд Траффорд", где он сможет удвоить свою текущую зарплату в 75 тыс. фунтов в неделю.
Интерес Моуриньо к Роузу обусловлен тем, что Жозе по-прежнему не может положиться на Люка Шоу, который из-за проблем со здоровьем и плохой формы сыграл лишь один матч в этом сезоне.
Добавим, что сам Данни в данный момент тоже травмирован. Роуз находится вне игры с января, в мае перенеся операцию на связках колена. Однако сейчас восстановление выходит на финишную прямую, и уже на следующей неделе защитник вернется к тренировкам.
11.10.2017 09:00
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скум будут играть полсезона с роузом, остальную половину сезона с хуями во рту
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Вместо белого Шоу черный. Лукаку решает.
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Херово, что Шоу никак не может найти свою игру.
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Нигер Юнайтед
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пол-сезона лечится, да и Дэвис подрос, за 45 можно отдать
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нах не нужен
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