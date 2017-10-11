Давид Сильва в шаге от нового контракта с "Сити"

Полузащитник Давид Сильва находится в шаге от подписания нового контракта с "Манчестер Сити".

31-летний плеймейкер ведет переговоры со своим клубом относительно продления сотрудничества со старта сезона. Относительно недавно в прессе появились слухи о том, что у сторон возникли некоторые разногласия, и сделка может не состояться.



Daily Mail в эксклюзивном материале подтверждает, что у сторон действительно имелись разногласия насчет зарплаты, однако трудности были преодолены, и в скором времени Давид должен заключить новый контракт до июня 2020 года с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.



Напомним, что испанец выступает за "горожан" после своего перехода из "Валенсии" в 2010 году. Вместе с "Сити" Сильва выиграл каждый трофей на внутренней арене и теперь, наверняка, жаждет преуспеть в Лиге Чемпионов.