Давид Сильва в шаге от нового контракта с "Сити"

Давид Сильва Полузащитник Давид Сильва находится в шаге от подписания нового контракта с "Манчестер Сити".

31-летний плеймейкер ведет переговоры со своим клубом относительно продления сотрудничества со старта сезона. Относительно недавно в прессе появились слухи о том, что у сторон возникли некоторые разногласия, и сделка может не состояться.

Daily Mail в эксклюзивном материале подтверждает, что у сторон действительно имелись разногласия насчет зарплаты, однако трудности были преодолены, и в скором времени Давид должен заключить новый контракт до июня 2020 года с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что испанец выступает за "горожан" после своего перехода из "Валенсии" в 2010 году. Вместе с "Сити" Сильва выиграл каждый трофей на внутренней арене и теперь, наверняка, жаждет преуспеть в Лиге Чемпионов.



Метки контракты, Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2017 08:00

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  1. skorseze 11.10.2017 10:46 # skorseze
    на Вальдеса похож

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  2. budun 11.10.2017 10:11 # budun
    Гений.

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  3. thespur 11.10.2017 08:35 # thespur
    мда, щас бы издеваться над лысиной болеющего раком человека, скувзеры(

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  4. pistolero-lfc 11.10.2017 08:29 # pistolero-lfc
    Загадка:

    Почему у лысых волосы на голове не растут?

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  5. melwood-lfc 11.10.2017 08:20 # melwood-lfc
    Лысая башка, дай пирожка

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