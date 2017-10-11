Каррагер готов оставить работу на телевидении ради "Ливерпуля"

Джейми Каррагер Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что только тренерская роль в мерсисайдском клубе способна заставить его оставить работу на телевидении.

В данный момент 39-летний Каррагер наблюдает за тем, как его бывший одноклубник Стивен Джеррард делает свои первые шаги на тренерском поприще, работая с командой "красных" U-18.

При этом сам Джейми, повесивший бутсы на гвоздь еще в мае 2013, трудится телевизионным экспертом Sky. Каррагер дорожит этой работой и готов задуматься о своем уходе, только если ему будет предложено вернуться в "Ливерпуль".

"Это должна быть очень особенная роль, чтобы я оставил свою нынешнюю работу: непременно в "Ливерпуле" и в первой команде".

"Когда я говорю про первую команду, то не имею ввиду, что должен возглавить ее. Это было бы нереалистично. Однако я мог бы иметь отношение к тренерскому штабу первой команды".

"Я бы мог помогать иностранному тренеру, помогать Стивену Джеррарду. Кто знает? У меня нет никаких гарантий, и я ценю свою нынешнюю работу, поэтому я бы согласился уйти только в один клуб", — сообщил Каррагер The Telegraph.



Метки Каррагер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2017 07:00

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  1. blaster88 11.10.2017 07:10 # blaster88
    Тренером чертовой обороны

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  2. pistolero-lfc 11.10.2017 07:09 # pistolero-lfc
    Карра начинай с низов. С Валенсии например.

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