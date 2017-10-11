Парслоу: "Клопп идеален для "Ливерпуля"

Бывший исполнительный директор "Ливерпуля" Кристиан Парслоу считает, что Юрген Клопп остается "идеальным" тренером для мерсисайдского клуба.

На старте этого сезона Клоппа много критикуют за провальную игру в обороне — "красные" уже отстали на семь очков от вершины Премьер-Лиги, а оба своих матча в Лиге Чемпионов обиднейшим образом завершили вничью.



Однако Парслоу убежден, что со стороны владельцев "Ливерпуля" не оказывается никакого давления на Юргена, и у того будет достаточно времени, чтобы улучшить результаты и постараться повторить те подвиги, которые он совершал с дортмундской "Боруссией".



"Если мы говорим о владельцах, то с их стороны нет совершенно никакого давления. Юрген Клопп находится на своем посту только два года, выполняя работу, которая виделась идеальной для него. Можно провести огромное количество параллелей с тем, чего он добился в Дотмунде, при аналогичных ожиданиях конкурируя с абсолютным гигантом в лице "Баварии", но тратя меньше денег на зарплаты и трансферы. Это подходит и под описание работы в "Ливерпуле".



"Между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" существует разница в доходах. "Ливерпуль" по-прежнему прекрасен, но зарабатывает лишь долю того, что зарабатывает "Манчестер Юнайтед".



"И в то же время от тренера "Ливерпуля" ожидают, что он все равно будет конкурировать с "Юнайтед" и обыгрывать их, как Клопп делал это в Германии, завоевав два чемпионских титула при тратах в долю от того, что тратила "Бавария".



"Он идеален для "Ливерпуля". Конкурировать, имея меньше денег, — это изначально сложный проект. Думаю, большинство болельщиков чувствуют, что после Брендана Роджерса команда начала играть в очень новый, предельно атакующий и привлекательный футбол".



"Остаются вопросы насчет обороны, и Юрген пока полностью их не решил, но мое мнение таково, что владельцы отлично осознают, что это за работа. Он правильный человек для этой работы, и для достижения успеха потребуется пять лет, а не два года", — цитирует Парслоу Sky Sports.