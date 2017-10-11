Парслоу: "Клопп идеален для "Ливерпуля"

Юрген Клопп Бывший исполнительный директор "Ливерпуля" Кристиан Парслоу считает, что Юрген Клопп остается "идеальным" тренером для мерсисайдского клуба.

На старте этого сезона Клоппа много критикуют за провальную игру в обороне — "красные" уже отстали на семь очков от вершины Премьер-Лиги, а оба своих матча в Лиге Чемпионов обиднейшим образом завершили вничью.

Однако Парслоу убежден, что со стороны владельцев "Ливерпуля" не оказывается никакого давления на Юргена, и у того будет достаточно времени, чтобы улучшить результаты и постараться повторить те подвиги, которые он совершал с дортмундской "Боруссией".

"Если мы говорим о владельцах, то с их стороны нет совершенно никакого давления. Юрген Клопп находится на своем посту только два года, выполняя работу, которая виделась идеальной для него. Можно провести огромное количество параллелей с тем, чего он добился в Дотмунде, при аналогичных ожиданиях конкурируя с абсолютным гигантом в лице "Баварии", но тратя меньше денег на зарплаты и трансферы. Это подходит и под описание работы в "Ливерпуле".

"Между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" существует разница в доходах. "Ливерпуль" по-прежнему прекрасен, но зарабатывает лишь долю того, что зарабатывает "Манчестер Юнайтед".

"И в то же время от тренера "Ливерпуля" ожидают, что он все равно будет конкурировать с "Юнайтед" и обыгрывать их, как Клопп делал это в Германии, завоевав два чемпионских титула при тратах в долю от того, что тратила "Бавария".

"Он идеален для "Ливерпуля". Конкурировать, имея меньше денег, — это изначально сложный проект. Думаю, большинство болельщиков чувствуют, что после Брендана Роджерса команда начала играть в очень новый, предельно атакующий и привлекательный футбол".

"Остаются вопросы насчет обороны, и Юрген пока полностью их не решил, но мое мнение таково, что владельцы отлично осознают, что это за работа. Он правильный человек для этой работы, и для достижения успеха потребуется пять лет, а не два года", — цитирует Парслоу Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Парслоу

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2017 06:00

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  1. fanat-united 11.10.2017 07:42 # fanat-united
    Я тоже согласен

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  2. akadam 11.10.2017 06:27 # akadam
    7 очков от вершины.

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  3. reo-coker 11.10.2017 06:26 # reo-coker
    тип тоже лузер шо ль

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