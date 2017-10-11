ПСЖ нацелился на Нголо Канте
Полузащитник "Челси" Нголо Канте стал очередной большой трансферной целью ПСЖ, который готов выложить за соотечественника 90 миллионов фунтов.
Минувшим летом катарские владельцы клуба из Парижа наглядно продемонстрировали свои безграничные возможности и далеко идущие амбиции, провернув затратные трансферы Неймара и Килиана Мбаппе.
Однако Daily Mirror утверждает, что парижане уже начали готовиться к очередному дорогостоящему приобретению, планируя переманить из "Челси" Канте. Клуб с "Парк де Пренс" надеется заполучить Нголо следующим летом.
Если "синие" согласятся на компенсацию в 90 млн. фунтов, то трансфер 26-летнего игрока сборной Франции станет самой крупной продажей за всю историю Премьер-Лиги. В данный момент таковой является переход Гарета Бэйла из "Тоттенхэма" в "Реал" за 86 млн. фунтов в 2013 году.
Интерес ПСЖ к Канте обусловлен тем, что в Париже отлично понимают: чтобы их грозные атакующие игроки имели свободу действий, кто-нибудь должен надежно страховать их позади, разрушая комбинации соперника. Как раз для выполнения черновой работы гранд Лиги 1 и планирует приобрести экс-опорника "Лестера" и "Кана".
Французское издание Le Parisien добавляет, что спортивный директор парижан Антеро Энрике видит в Канте приоритетную цель на замену 35-летнего Тиаго Мотты.
11.10.2017 00:05
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Окропить синюю помойку весело, но негр не стоит таких денег. Он бухгалтер, должен сам это понимать
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канте - двигатель автобуса щелси. контекс это прекрасно понимает и руководство членси тоже. предложат контракт на улучшенных условиях и пропишут отступные 300кк +
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первый
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