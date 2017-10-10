Раньери не верит, что Конте хочет покинуть "Челси"

Тренер "Нанта" Клаудио Раньери заявил, что не верит слухам, сватающим его соотечественника Антонио Конте из "Челси" назад в Италию.

Согласно слухам в прессе, Конте глубоко расстроен трансферной политикой "синих" и невозможностью напрямую общаться с владельцем клуба Романом Абрамовичем.



Сообщалось, что Антонио открыт к переговорам с заинтересованными клубами Серии А, однако экс-наставник "Челси" и "Лестера" не верит, что Антонио покинет "Стэмфорд Бридж" в конце сезона.



"Премьер-Лига остается лучшей лигой в мире, однако я не уверен насчет того, что Конте желает вернуться домой. Возможно, он ожидал другого трансферного окна, но на протяжении многих лет Абрамович отказывается платить безумные деньги".



"В то же время "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" совершили крупные покупки, поэтому я могу себе представить ситуацию Антонио: сражаться на большем количестве фронтов с теми же игроками утомительнее", — цитирует Раньери Daily Mirror.