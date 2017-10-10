Рефери Премьер-Лиги познакомятся с системой видеопомощи

На этой неделе рефери, обслуживающие матчи Премьер-Лиги, пройдут ознакомление с системой видеопомощи (video assistant referee, VAR), появление которой в английском футболе становится все ближе.

В данный момент Национальный футбольный центр в "Сент Джордж Парк" готовится к проведению турнира для 18-летних. Это событие FA использует для того, чтобы ознакомить элитных рефери с работой системы видеоповторов.



Отметим, что прежде эта система использовалась на Кубке Конфедераций. Кроме того, FA планирует предложить арбитрам видеопомощь в матчах 3-го раунда Кубка Англии, полуфиналах и финале Кубка Лиги.



Все это является подготовкой к тому, что в обозримом будущем система видеопомощи будет использоваться в матчах Премьер-Лиги.