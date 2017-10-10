Канте рассказал, что имеет образование бухгалетера

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте рассказал, что у него есть образование бухгалтера, которое он получил, поскольку не был уверен, что станет профессиональным футболистом.

За два полных года в Англии Канте дважды выиграл Премьер-Лигу, причем с двумя разными клубами. Экс-полузащитник "Лестера" заработал репутацию одного из лучших на своей позиции — не только в Англии, но и во всем мире, подтверждением чему является номинация на "Золотой мяч".

Однако путь к вершине был долог и тернист для 26-летнего Канте, успевшего поиграть в низших дивизиона Франции. Нголо специально подготовился на тот случай, если у него не сложится с футболом.

"Помню, я находился во второй команде "Булони". Мы выступали в шестом дивизионе, затем в пятом. Я не был профессионалом, поэтому продолжал учиться. Я не был уверен, что смогу прокормить себя игрой в футбол".

"Когда мне было 18, я получил степень бакалавра. После этого я еще два года изучал бухгалтерский учет".

"Когда меня перевели в первую команду, и я стал профессионалом, то прекратил обучение. Я получил свою квалификацию как бухгалтера, но теперь я предпочитаю быть сосредоточенным на футболе", — цитирует Канте Sky Sports.



Метки Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2017 20:00

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  1. gav8704 10.10.2017 21:21 # gav8704
    бухгалтер, милый мой бухгалтер...

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  2. pavlo73 10.10.2017 20:58 # pavlo73
    .......имеет образование бухгалетера

    ошибка в каком слове???

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  3. akadam 10.10.2017 20:40 # akadam
    У Венгера высшее экономическое и финансовое + степень доктора

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  4. newcastleunited9 10.10.2017 20:21 # newcastleunited9
    Так вот она какая... "чёрная" бухгалтерия

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  5. awesome-arsenal 10.10.2017 20:17 # awesome-arsenal
    тогда надо к Венгеру

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  6. chelsealondon 10.10.2017 20:16 # chelsealondon
    Топ во всем...

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  7. manutd-20champ 10.10.2017 20:03 # manutd-20champ
    почти абрамович

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