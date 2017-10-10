Канте рассказал, что имеет образование бухгалетера

Полузащитник "Челси" Нголо Канте рассказал, что у него есть образование бухгалтера, которое он получил, поскольку не был уверен, что станет профессиональным футболистом.

За два полных года в Англии Канте дважды выиграл Премьер-Лигу, причем с двумя разными клубами. Экс-полузащитник "Лестера" заработал репутацию одного из лучших на своей позиции — не только в Англии, но и во всем мире, подтверждением чему является номинация на "Золотой мяч".



Однако путь к вершине был долог и тернист для 26-летнего Канте, успевшего поиграть в низших дивизиона Франции. Нголо специально подготовился на тот случай, если у него не сложится с футболом.



"Помню, я находился во второй команде "Булони". Мы выступали в шестом дивизионе, затем в пятом. Я не был профессионалом, поэтому продолжал учиться. Я не был уверен, что смогу прокормить себя игрой в футбол".



"Когда мне было 18, я получил степень бакалавра. После этого я еще два года изучал бухгалтерский учет".



"Когда меня перевели в первую команду, и я стал профессионалом, то прекратил обучение. Я получил свою квалификацию как бухгалтера, но теперь я предпочитаю быть сосредоточенным на футболе", — цитирует Канте Sky Sports.