Агуэро возобновил тренировки после перелома ребра

Спустя 11 дней после автомобильной аварии нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро возобновил тренировки.

Напомним, в конце прошлого месяца автомобиль такси, на котором Агуэро направлялся в аэропорт, въехал в столб. В результате Серхио получил перелом одного ребра.



Вскоре стало известно, что 29-летний аргентинец может задержаться в лазарете на срок до шести недель, однако сейчас появились реальные предпосылки к тому, что возвращение Агуэро в строй произойдет раньше.



Как сообщает Manchester Evening News, во вторник Серхио провел легкую тренировку на базе "Сити" под присмотром клубных физиотерапевтов. Следующим шагом для Агуэро должно стать возвращение в общую группу.