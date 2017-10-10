"Ливерпуль" потерял Мане на срок до полутора месяцев

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане получил травму задней поверхности бедра в сборной Сенегала и теперь пропустит до шести недель.

Мане был заменен на 89-й минуте победного для сенегальцев матча против сборной Кабо-Верде (2:0) в рамках отбора к Чемпионату Мира в минувшую субботу.



Как гласит официальное заявление "красных", сейчас докторам удалось установить характер повреждения, а восстановление Садио затянется до конца ноября.



Напомним, что Мане лишь недавно вернулся в строй после трех матчей дисквалификации за грубую игру против голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона. В этом сезоне Премьер-Лиги Садио провел четыре матча и забил три гола.



Таким образом, теперь 25-летний сенегалец пропустит целый ряд матчей — как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов. Среди прочих, Мане не сыграет против "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", но может вернуться к домашнему поединку с "Челси" 25 ноября.