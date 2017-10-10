"Ливерпуль" потерял Мане на срок до полутора месяцев

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане получил травму задней поверхности бедра в сборной Сенегала и теперь пропустит до шести недель.

Мане был заменен на 89-й минуте победного для сенегальцев матча против сборной Кабо-Верде (2:0) в рамках отбора к Чемпионату Мира в минувшую субботу.

Как гласит официальное заявление "красных", сейчас докторам удалось установить характер повреждения, а восстановление Садио затянется до конца ноября.

Напомним, что Мане лишь недавно вернулся в строй после трех матчей дисквалификации за грубую игру против голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона. В этом сезоне Премьер-Лиги Садио провел четыре матча и забил три гола.

Таким образом, теперь 25-летний сенегалец пропустит целый ряд матчей — как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов. Среди прочих, Мане не сыграет против "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", но может вернуться к домашнему поединку с "Челси" 25 ноября.



Метки Ливерпуль, Мане, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2017 18:10

Количество просмотров Просмотров: 1417

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 10.10.2017 19:06 # gerrard08
    )))))))

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  2. imfake 10.10.2017 19:04 # imfake
    возвращается должок чунга-чанге за тот кошмарный прыжок ногой в лицо Эдерсена

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  3. fc-oil 10.10.2017 19:00 # fc-oil
    Ничего, есть и другие бегунки. Клопптоп не зря набрал столько бегунков.

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  4. contrario 10.10.2017 18:59 # contrario
    то без Лаланы, теперь без Мане, что ж контраргументов против клоунов в защите стало в два раза меньше

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  5. alexomck 10.10.2017 18:57 # alexomck
    Чемберлен неудержим на фланге.

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  6. arsland 10.10.2017 18:54 # arsland
    Пизда Клоппу и пизда колбасе

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  7. mr-ololo 10.10.2017 18:36 # mr-ololo
    Тяжело будет скузи без него)))

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  8. scouser2005 10.10.2017 18:30 # scouser2005
    Молодца.. Тащит Садио свой Сенегал.. И уверен, он протащит.
    Это очень важно, чтобы среди красных были любимцы своего народа.
    Это очень важно. YNWA!

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  9. melwood-lfc 10.10.2017 18:23 # melwood-lfc
    хотя поставят членбо на фланг

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  10. melwood-lfc 10.10.2017 18:22 # melwood-lfc
    НУ НАКОНЕЦ ТО СУКА
    ШАНС ДЛЯ СОЛАНКЕ
    ИНШАОЛА

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  11. fred-the-red 10.10.2017 18:15 # fred-the-red
    Ничего в мю была ровнаценная потеря в лице фелаини

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  12. reo-coker 10.10.2017 18:14 # reo-coker
    пезда клоппу

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  13. psycho1 10.10.2017 18:12 # psycho1
    К пенсам вернётся и ладно, в остальных матчах очки всё равно не планировались.

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  14. staryi-eblan 10.10.2017 18:12 # staryi-eblan
    Ну вот, именно против Синих сыграет! Хотя и без него обыграют нас, чего греха таить

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  15. ben-arfa 10.10.2017 18:12 # ben-arfa
    Так и будет лишь условной угрозой

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