"Ливерпуль" потерял Мане на срок до полутора месяцев
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане получил травму задней поверхности бедра в сборной Сенегала и теперь пропустит до шести недель.
Мане был заменен на 89-й минуте победного для сенегальцев матча против сборной Кабо-Верде (2:0) в рамках отбора к Чемпионату Мира в минувшую субботу.
Как гласит официальное заявление "красных", сейчас докторам удалось установить характер повреждения, а восстановление Садио затянется до конца ноября.
Напомним, что Мане лишь недавно вернулся в строй после трех матчей дисквалификации за грубую игру против голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона. В этом сезоне Премьер-Лиги Садио провел четыре матча и забил три гола.
Таким образом, теперь 25-летний сенегалец пропустит целый ряд матчей — как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов. Среди прочих, Мане не сыграет против "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", но может вернуться к домашнему поединку с "Челси" 25 ноября.
10.10.2017 18:10
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Последние комментарии:
)))))))
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возвращается должок чунга-чанге за тот кошмарный прыжок ногой в лицо Эдерсена
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Ничего, есть и другие бегунки. Клопптоп не зря набрал столько бегунков.
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то без Лаланы, теперь без Мане, что ж контраргументов против клоунов в защите стало в два раза меньше
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Чемберлен неудержим на фланге.
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Пизда Клоппу и пизда колбасе
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Тяжело будет скузи без него)))
(ответить)
Молодца.. Тащит Садио свой Сенегал.. И уверен, он протащит.
Это очень важно, чтобы среди красных были любимцы своего народа.
Это очень важно. YNWA!
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хотя поставят членбо на фланг
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НУ НАКОНЕЦ ТО СУКА
ШАНС ДЛЯ СОЛАНКЕ
ИНШАОЛА
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Ничего в мю была ровнаценная потеря в лице фелаини
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пезда клоппу
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К пенсам вернётся и ладно, в остальных матчах очки всё равно не планировались.
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Ну вот, именно против Синих сыграет! Хотя и без него обыграют нас, чего греха таить
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Так и будет лишь условной угрозой
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