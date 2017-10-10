Сакки предсказывает победу английского клуба в Лиге Чемпионов

Легендарный тренер "Милана" и сборной Италии Арриго Сакки уверен, что один из английских клубов может выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Пришествие топовых тренеров вроде Пепа Гвардиолы, Антонио Конте и Жозе Моуриньо является одной из главных причин, почему Сакки уверен: клубы Премьер-Лиги, наконец, выстрелят на европейской арене.



"В этом сезоне английский клуб может пройти длинный путь в Лиге Чемпионов. Препятствием является лишь Премьер-Лига, очень требовательный чемпионат с точки зрения сил и энергии".



"Да, "Манчестер Сити" сейчас движется со скоростью 100 миль в час, но выдержать этот темп до конца сезона будет крайне нелегко. При этом нельзя забывать про "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" – они тоже очень опасны".



"Сейчас в Премьер-Лиге полно квалифицированных тренеров: Моуриньо, Гвардиола, Клопп, Почеттино. То, что сделал Антонио Конте, поистине впечатляет. Он поднял "Челси" с 10-го места и выиграл для них титул. Невероятное достижение".



"На прошлых выходных я смотрел матч "Челси" и "Сити" – это был словно другой вид спорта. Команды выдали выдающуюся игру, одну из лучших за всю мою жизнь. В следующей жизни мне хотелось бы тренировать именно в Англии", - цитирует Сакки Daily Mirror.