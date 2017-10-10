Ле Со рассказал, почему Мората сильнее Косты

Мората и Коста Бывший защитник "Челси" Грэм Ле Со рассказал, почему новичок "синих" Альваро Мората сильнее бывшего нападающего лондонцев Диего Косты.

Минувшим летом чемпионы Премьер-Лиги заполучили 24-летнего Морату, который к началу октября разразился уже семью голами в составе "синих". Альваро удалось сполна заменить проданного обратно в "Атлетико" Косту.

По словам Ле Со, его впечатлила результативность испанца после переезда на "Стэмфорд Бридж". Грэм уверен, что "Челси" даже стал сильнее, разменяв Косту на воспитанника "Реала".

"Мората удивил многих болельщиков, но где бы он ни играл, он всегда забивал и был опасен у чужих ворот. Если честно, я тоже не ожидал, что он начнет так лихо".

"По первым впечатлениям он гораздо более разноплановый нападающий, чем Коста. Поэтому если сравнивать их, то я отдам предпочтение Морате", - приводит слова Ле Со Evening Standard.




Метки Коста, Ле Со, Мората, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 10.10.2017 17:00

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  1. manutd-20champ 10.10.2017 17:51 # manutd-20champ
    о, новый иксперт

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  2. ganinilyha 10.10.2017 17:42 # ganinilyha
    Любой забивной нап лучше бездаря

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  3. reservoir-dog 10.10.2017 17:30 # reservoir-dog
    Записывайте в свои методички, пенсы. Будете с пеной у рта усираться почему Шмората лучше пса.

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  4. fc-man-un-1878 10.10.2017 17:12 # fc-man-un-1878
    а кто из местных пенсов знает Ле Со ?

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