Ле Со рассказал, почему Мората сильнее Косты

Бывший защитник "Челси" Грэм Ле Со рассказал, почему новичок "синих" Альваро Мората сильнее бывшего нападающего лондонцев Диего Косты.

Минувшим летом чемпионы Премьер-Лиги заполучили 24-летнего Морату, который к началу октября разразился уже семью голами в составе "синих". Альваро удалось сполна заменить проданного обратно в "Атлетико" Косту.



По словам Ле Со, его впечатлила результативность испанца после переезда на "Стэмфорд Бридж". Грэм уверен, что "Челси" даже стал сильнее, разменяв Косту на воспитанника "Реала".



"Мората удивил многих болельщиков, но где бы он ни играл, он всегда забивал и был опасен у чужих ворот. Если честно, я тоже не ожидал, что он начнет так лихо".



"По первым впечатлениям он гораздо более разноплановый нападающий, чем Коста. Поэтому если сравнивать их, то я отдам предпочтение Морате", - приводит слова Ле Со Evening Standard.